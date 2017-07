London und Atlanta (ots/PRNewswire) - Encompass Digital Media (http://www.encompass.tv/), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologiedienstleistungen, das End-to-End-Videolösungen für Sendeanstalten und Anbieter von digitalen Medien bereitstellt, gab heute bekannt, dass es über den Kauf der Anlagen von MTG in Riga, Lettland, derzeit seinen Geschäftsbetrieb nach Osteuropa ausdehnt. Encompass wird Managed Services anbieten, wozu etwa Medienmanagement, Playout-, Video-on-Demand- (VOD), Over-the-Top- und Downlink-Angebote für sämtliche existierende Kanäle gehören.



"Wir sind sehr gespannt darauf, unsere Präsenz nach Osteuropa ausweiten zu können", sagte dazu Marc Bruce, Senior Vice President des Bereichs Commercial von Encompass in der EMEA-Region. "Im Verlauf der letzten acht Monate hat sich der Umfang der Geschäfte von Encompass in der EMEA-Region verdoppelt und wir haben uns wichtige Langzeitverträge sichern können. Mit der Hinzunahme der Anlage in Riga erhalten wir die tolle Gelegenheit, sowohl unsere Bestandskunden als auch neue Kunden auf dem gesamten osteuropäischen Markt zu bedienen."



"Dieser nächste Schritt in der Partnerschaft mit Encompass ist eine weitere Bestätigung für unsere Überzeugung, dass wir uns für die Bereitstellung von Qualitätsdienstleistungen für unsere Kanäle mit dem richtigen Team zusammengetan haben. Wir sind sehr froh, dass unsere langfristige Zusammenarbeit jetzt ausgeweitet wird, wodurch wir unsere gesamte Lieferkette abdecken können", stellte Rachel Bernard, Senior Vice President des Bereichs Broadcast Operations bei MTG.



Encompass vergrößert weiterhin das Spektrum seiner Dienstleistungen, die für MTG zur Verfügung gestellt werden, wobei es weiter die Verantwortung für seine Lösungen beim Medienmanagement übernimmt. Als Ergänzung zu den bestehenden Diensten für Postproduktion, Medienmanagement und Playout, die in der Einrichtung des Unternehmens in London untergebracht sind, bietet Encompass für Europa jetzt ausgiebige, geografisch verteilte Dienste zur Notfallwiederherstellung. Heute verarbeitet Encompass VOD-Inhalte und beliefert damit von seiner neuen Anlage in Lettland aus über 40 Plattformen, wozu Viaplay Scandinavia, Nova TV, Prima TV und Viacom gehören.



Über Encompass Digital Media



Encompass ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologiedienstleistungen mit einem Schwerpunkt auf der Unterstützung von TV-Sendern, Rundfunkanstalten, Sportligen und führenden Anbietern von Digitalangeboten. Dabei liefert das Unternehmen eigene lineare/nicht-lineare Videoinhalte für verschiedene Fernseh- und Digital-Plattformen. Zu den Dienstleistungen gehören: globale Übertragung und Vernetzung, Channel Playout, OTT/TV-Streaming und Video-on-Demand (VOD), Live-Veranstaltungen und Dienste zur Notfallwiederherstellung. Weitere Informationen finden Sie unter www.encompass.tv und folgen Sie uns in den sozialen Medien - LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/encompass-digital-media-inc.) und Twitter (http://www.twitter.com/Encompass_Now).



Über MTG



MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) ist ein führender internationaler Konzern für digitale Unterhaltung. Wir gestalten die Zukunft des Entertainments, indem wir Verbraucher mit den Inhalten, die sie lieben, auf so viele Arten wie möglich verbinden. Unsere Marken decken Angebote in den Bereichen TV, Radio und Unterhaltungserlebnisse der nächsten Generation für E-Sports, digitale Video-Sender und Online-Spiele ab. Unser Unternehmen hat seine Wurzeln in Schweden und die Aktien werden an der Nasdaq Stockholm ('MTGA' und 'MTGB') gehandelt.



Pressekontakt: Presse Lisa Hagin Encompass Digital Media lhagin@encompass.tv +1 404.386.1209