Münster (ots) - Prof. Dr. Stefan Kirmße (52) ist für weitere drei Jahre zum Managing Director von zeb.rolfes.schierenbeck.associates gewählt worden. Die 62 Partner des auf die europäische Financial-Service-Industrie fokussierten Beratungsunternehmens mit Hauptsitz in Münster bestätigten Kirmße in seiner Funktion bei der jüngsten Sitzung des Partnerkreises.



Dr. Patrick Tegeder, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, zeigte sich sehr erfreut über den eindeutigen Vertrauensbeweis, der Kontinuität in der Führung und in der weiteren dynamischen Wachstumsstrategie des Unternehmens verspreche. Tegeder wörtlich: "In Stefan Kirmße haben wir einen Garanten, um unsere Expansion und die weitere Internationalisierung von zeb mit Nachdruck voranzutreiben." Darüber hinaus wurden André Ehlerding, Jürgen Hofner, Dirk Holländer, Horst Kleinlein, Jens Kuttig, Andreas Schick und Markus Thiesmeyer als Direktoren bestätigt.



Seit Gründung im Jahr 1992 ist die Unternehmensgruppe zeb inzwischen zur Nr. 1 der Strategie- und Managementberatungen im Finanzdienstleistungssektor in Europa geworden. International sind nahezu 1.000 Mitarbeiter an 17 Standorten tätig. Sie bieten maßgeschneiderte und flexible Beratungskompetenz über die gesamte Wertschöpfungskette von Finanzdienstleistern - von der Strategie über die Restrukturierung, den Vertrieb bis hin zur Unternehmenssteuerung, dem Human Capital und der IT. Kunden sind nationale und internationale Banken, Privatbanken, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, Verbände sowie Versicherungen. Mehrfach wurde zeb in Branchenrankings als "bester Berater" klassifiziert und ausgezeichnet.



