- Teilweise deutliche Preisunterschiede über 40 % zwischen Mietwagen- und Wohnmobilreise, je nach Saison und Destination



- Urlaub mit dem Wohnmobil in der Nebensaison häufig günstiger als Mietwagenreise



- Günstigste Tagessätze für Wohnmobile unter anderem in Deutschland



Für eine 23-tägige Wohnmobilreise in Neuseeland zahlen 2 Personen 1.670 Euro in der Nebensaison. Das sind fast 1.200 Euro oder 41 % weniger als bei einer Reise mit Mietwagen und Hotel. Wer hingegen in der Hauptsaison mit dem Wohnmobil 12 Tage durch Island fährt, zahlt mit 5.118 Euro stolze 1.500 Euro mehr als für die Mietwagen-Hotel-Reise. Das sind nur zwei Beispiele aus der Analyse des Vergleichsportals CamperDays, bei dem das Team die Preisunterschiede zwischen den beiden Urlaubsarten in sechs der beliebtesten Reise-Länder ermittelt hat. Das Ergebnis: Die preislichen Unterschiede zwischen Haupt- und Nebensaison sind bei Wohnmobilen teilweise sehr deutlich und können in der Hauptsaison bis um das Vierfache höher ausfallen. "Dadurch ist der Urlaub mit dem Camper in der Nebensaison häufig auch insgesamt günstiger als die Variante Mietwagen mit Hotel, während es für die Hauptsaison umgekehrt aussieht", erklärt Raphael Meese, Produktmanager bei CamperDays. Es gibt jedoch Ausnahmen: In Island sind Wohnmobile während der Nebensaison meist teurer als die Mietwagen-Reise, in Australien dagegen sparen Urlauber bei einer Camper-Reise oft auch in der Hauptreisezeit.



Die größten Preisunterschiede zwischen Haupt- und Nebensaison finden sich in Neuseeland. Hier sind Wohnmobile in der Nebensaison bis zu viermal günstiger und kosten im Schnitt nur 39 Euro pro Tag, während sie in der Hauptsaison durchschnittlich 161 Euro am Tag kosten. In Island, Kanada und den USA ziehen die Preise für Wohnmobile zur Hauptreisezeit ebenfalls an. Derart deutliche Preisdifferenzen gibt es bei Mietwagen selten, dafür steigen die Hotelpreise während der Hauptsaison.



Die größte Ersparnis lässt sich mit einem Wohnmobil-Urlaub in Neuseeland während der Nebensaison erzielen: "Hier sind Ersparnisse über 40 % im Vergleich zum Mietwagen-Hotel-Urlaub möglich", so Raphael Meese. Am teuersten wird der Camper-Urlaub dagegen in Island und Neuseeland zur Hauptsaison. Zu dieser Zeit müssen Reisende in Island mit Tagespreisen von durchschnittlich 375 Euro rechnen. Die günstigsten Tagessätze für Wohnmobile finden sich saisonübergreifend in Australien (bis 105 Euro), Neuseeland (bis 161 Euro) und Deutschland (bis 123 Euro). "Abgesehen von den Preisen steht bei den meisten Urlaubern das individuelle Erlebnis im Vordergrund, das beim Campen in der Natur natürlich ein ganz besonderes ist", erinnert Raphael Meese an den für viele Urlauber wichtigsten Entscheidungsfaktor.



So wurde verglichen:



Für die Analyse hat CamperDays Buchungsdaten für die Top 6 Camping-Ziele ermittelt: Australien, Neuseeland, USA, Kanada, Deutschland und Island. Daraus wurden wiederum Gesamtpreise für einen Urlaub in der Haupt- und Nebensaison ermittelt, bestehend aus den Übernachtungskosten sowie den Fahrzeug- und Treibstoffkosten der am häufigsten gebuchten Modelle auf beliebten Reiserouten. Die Berechnung der Übernachtungskosten erfolgte auf der Basis von 3-Sterne-Hotels mit Doppelzimmer bzw. Campingstellplätzen mit Wasser- und Stromversorgung. Die Werte sind als Durchschnittswerte zu verstehen, da die Kosten beispielsweise durch die Wahl einer anderen Unterkunft bzw. eines anderen Stellplatzes, durch Frühbucherrabatte, Maut- oder Verpflegungskosten sehr individuell ausfallen.



Die Analyse wurde auf der Webseite von CamperDays veröffentlicht und kann außerdem über presse@camperdays.de angefordert werden. (PM-ID: 100)



Über CamperDays:



CamperDays.de ist ein Vergleichsportal für Miet-Wohnmobile weltweit mit direkter Buchungsmöglichkeit und persönlicher Beratung. Das Portal hat sich auf günstige, tagesaktuelle Preise sowie eine transparente Vergleichbarkeit von Details spezialisiert: Versicherungen, Informationen zur Ausstattung, Mietbedingungen, sämtliche Gebühren sowie Bewertungen finden Kunden direkt in der Angebotsübersicht. Zum kostenlosen Service gehört außerdem eine ausführliche telefonische Beratung von Reiseexperten. FOCUS-MONEY kürte CamperDays im Januar 2014 zum "Besten Vergleichsportal" für Wohnmobiltarife. Das Portal wurde im April 2013 von den Betreibern von Deutschlands marktführendem Mietwagen-Preisvergleich billiger-mietwagen.de an den Start gebracht, die Firma gehört zu 7Travel, einem Teil der ProSiebenSat.1 Media SE.



