Berlin (ots) -



Exklusive Interviews mit den Experten des Aktionsbündnis Thrombose Ort: ISTH Congress, Messe Berlin, Stand des Aktionsbündnis Thrombose, Halle 6.2, Standnr. 607 Datum: Montag, 10. Juli 2017 Zeit: 9:00 - 10:30 Uhr (nach vorheriger Absprache sind auch weitere Termine möglich)



Vom 8. - 13. Juli 2017 findet in Berlin der Jahreskongress der International Society on Thrombosis and Haemostasis statt. Gern beantworten Prof. Rupert Bauersachs (Leiter des Aktionsbündnis), PD. Dr. Kalka (Präsident der Deutschen Gefäßliga) und Prof. Bettina Kemkes-Matthes (Präsidentin der GTH) Ihre Fragen zum Thema.



Jährlich sterben allein in Deutschland Schätzungen zufolge 40.000 Menschen an den Folgen einer Lungenembolie. Häufigste Ursache ist eine Thrombose. Die Lungenembolie ist nach Herzinfarkt und Schlaganfall die dritthäufigste zum Tode führende Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das Aktionsbündnis Thrombose engagiert sich für die Verringerung dieser Todesfälle.



Wer ist besonders gefährdet und wie kann man sich schützen?



Menschen, mit Bluthochdruck, Diabetes mellitus, zu hohen Cholesterinwerten und Übergewicht haben ein erhöhtes Risiko an den Gefäßen zu erkranken. Eine Blutgerinnungsstörung kann aber auch genetisch bedingt sein. Seien Sie also besonders aufmerksam, wenn Personen im engeren Familienkreis an einer Thrombose erkrankt sind. Auch Frauen, die die Pille nehmen, verfügen über ein erhöhtes Risiko. Grundsätzlich sind eine gesunde ausgewogene Ernährung, ausreichend Flüssigkeit und Bewegung die beste Vorsorge. Um die Venen gesund zu halten, sollte unbedingt mit dem Rauchen aufgehört werden. Personen, die beruflich viel Sitzen oder Stehen können ihre Gefäße mit Venengymnastik am Arbeitsplatz trainieren. Hier geht's zu den Übungen https://goo.gl/4IO7BU.



OTS: Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114882 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114882.rss2



Pressekontakt: Infobüro Aktionsbündnis Thrombose Julia M. Hofmann und Katarina Pyschik T: 030 20 8888 31 M: 0176-23446859 E-Mail: info@risiko-thrombose.de Besuchen Sie uns auf www.risiko-thrombose.de Bitte registrieren Sie sich für den Kongress mit einem Scan Ihres Presseausweises per E-Mail unter Barbara_Krolak@isth.org