Die Deutsche Bank will Teile des Wertpapiergeschäfts im Zuge des Brexit laut Finanzkreisen von London nach Frankfurt verlagern. Am Firmensitz in der deutschen Finanzmetropole soll ein Buchungszentrum entstehen, in dem große Teile des Europa-Geschäfts mit institutionellen und Firmenkunden verarbeitet und abgewickelt werden sollen, wie eine mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...