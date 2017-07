Hamburg (ots) -



Willkommen im Panasonic Barber Shop! Hier trifft Hightech auf Tradition. Für die Männerpflege-Produkte verschmilzt Panasonic die traditionelle Welt der Barbiere mit modernster, japanischer Klingentechnologie unter dem neuen Kampagnen-Dach "Barber Shop". Elegant und bildgewaltig im Look and Feel eines Old-School Barber Shops inszeniert Panasonic die neuen Design-Trimmer, die klassischen Nass/Trocken-Rasierer und die bewährten Bart-/Haarschneider in Print-Anzeigen, in Online- und Social-Media-Aktionen sowie am POS. Als Kampagnen-Testimonial und Experte für Rasur- und Pflegethemen fungiert der Berliner Kult-Barbier Hussein Seif.



Im Mittelpunkt der Kampagne stehen die neuen Panasonic Design-Trimmer für eine individuelle Konturierung, Rasierer für eine perfekte Glattrasur sowie Haar-Trimmer für einen exakt definierten Bart. Zusätzlich zu den Bartschneidern werden Bodytrimmer in der traditionellen Bildwelt des Barber Shops stimmungsvoll eingebunden. Mit charakterstarken Portraits und Videos, die unterschiedliche Rasurtypen und die entsprechenden Grooming-Produkte stilecht und modebewusst inszenieren, führt Panasonic durch die reichweitenstarke Kampagne mit über 70 Mio. Kontakten.



Ein extra designtes Barber Shop-Logo verbindet alle Elemente der Kampagne: Das japanische Katana Langschwert steht hierbei für die fernöstliche Schmiedekunst. Der klassische Rasierpinsel repräsentiert die traditionelle Handwerkskunst europäischer Friseure.



Vom Profi empfohlen - Kult-Barbier als Kampagnen-Testimonial



Panasonic Haarschneider sind die Nummer 1 bei Friseuren in Deutschland, Frankreich und Italien.* Dementsprechend sind Panasonic Produkte bereits bei vielen Profi-Friseuren im Einsatz. Als Experte für Rasur- und Pflegethemen fungiert der Berliner Kult-Barbier Hussein Seif, der in seinem Old School Barber Shop Kücük Istanbul bereits mit den Panasonic Produkten arbeitet und von deren Vielseitigkeit begeistert ist: "Gepflegte Männer setzen mit ihrer Bart- und Haarpflege Zeichen. Darum brauchen sie Produkte, mit denen sie ihren Style auch zu Hause umsetzen können. An den Panasonic Geräten überzeugen mich die ausgereifte Klingentechnologie und das schicke Design. Vor allem aber findet jeder in dem breiten Sortiment sein ideales Werkzeug."



Fortführung der Barber Shop Kampagne am POS



Im Handel wird die Kampagne durch ein breites Sortiment an Displays fortgesetzt, die die Elemente des Barber Shops vertriebsgerecht aufgreifen. Händler können zwischen verschiedenen Displays wählen, mit denen das gesamte Panasonic Grooming Portfolio präsentiert werden kann. Die Displays überzeugen mit originellen Details wie einer Nachbildung des Katana Schwerts und sorgen so für besondere Aufmerksamkeit am POS. Abgestimmt auf die einzelnen Produktgruppen gibt es entsprechende Kampagnen-Visuals, die einen hohen Wiedererkennungswert schaffen.



Weitere Informationen zur Kampagne und zu den Produkten finden Sie ab sofort auf der Panasonic Website im Bereich Men's Care: www.panasonic.de/bladetech



Das Video zur Kampagne steht zudem auf Youtube unter folgendem Link zur Verfügung: http://ots.de/OKMVI



* Quelle: Euromonitor International ltd: Basierend auf Marken, die in Stichproben von jeweils 100 Friseurgeschäften pro Land erfasst wurden.



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast 100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.



