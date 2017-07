Anlässlich des bevorstehenden G20-Treffens in Hamburg stellen deutsche Klimaforscher Fakten zum bereits beobachtbaren Klimawandel vor. Auch in Deutschland sind die Folgen der Erderwärmung bereits spürbar.

Für Klimaforscher Mojib Latif ist Schluss mit lustig. "Wir widersprechen vehement öffentlichen Beiträgen, die in der Bevölkerung zur Verunsicherung über die Faktenlage hinsichtlich des Klimawandels führen können", sagte der Vorsitzende des Deutschen Klimakonsortiums (DKK) am Donnerstag in Hamburg. "Der Klimawandel ist eine Tatsache und der Mensch die Hauptursache. Ohne die menschliche Aktivität, insbesondere die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas", so Latif, "lassen sich die beobachtbaren Veränderungen im Klimasystem nicht erklären."

Kritiker betonen gern, dass es über Jahrtausende einen natürlichen Wechsel von Kalt- und Warmzeiten gegeben hat. Das bestreitet auch Latif nicht, sagt aber, dass die derzeit beobachtbare schnelle Erwärmung in nur etwa 150 Jahren eine völlig neue Entwicklung sei. Der Vergleich mit früheren Warmzeiten sei unzulässig. Werde nicht gegengesteuert, drohten schwerwiegende weitverbreitete und irreversible Folgen für Menschen und Ökosysteme.

Angesichts des Treffens der Staatschefs der 20 führenden Industrienationen in Hamburg und der Dringlichkeit eines weltweiten Klimaschutzes präsentieren einen Tag vor Beginn des Gipfels deutsche Klimaforscher Fakten zum Klimawandel. Weltweit seien die Folgen des Klimawandel zu beobachten, sagte Paul Becker, Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In Deutschland zähle unter anderem das Niederschlagsverhalten dazu, etwa im Winter, aber auch die Starkregen im Sommer. Der eindeutige Nachweis einer Änderung meteorologischer Extreme sei aufgrund des sehr seltenen Auftretens solcher Ereignisse nach wie vor schwierig zu führen, sagte Becker. Klar ist aber: Starkniederschläge mit lokalen Überschwemmungen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten gehäuft. Darauf hatte bereits das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) Ende Juni hingewiesen, als Regenmassen halb Berlin lahmlegten. Ein Gradmesser sind auch die Schäden aufgrund schwerer Gewitter. Weltweit hat sich laut Daten des Rückversicherers Munich Re seit 1980 die Zahl schadensrelevanter Naturereignisse insgesamt etwa verdreifacht. "Schwergewitter in Europa richten zunehmend größere wirtschaftliche Schäden an", sagte Peter Höppe, Leiter der Georisikoforschung von Munich Re, dem Handelsblatt. Auch in Deutschland steigen die Risiken: "Wir müssen uns auf mehr Starkregen einstellen, auf häufigere Stürme und nassere Winter - und natürlich auf den Anstieg des Meeresspiegels", sagte Jens Kerstan, Umweltsenator in Hamburg. Die Konsequenz: "Wir erhöhen die Deiche, sorgen für vernünftige Versickerung von Regenwasser oder pflanzen klimaresistente Bäumen in Straßen und Parks."

Folgende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...