Das Start-up Comtravo erhält 8,5 Millionen Euro Risikokapital: Das Unternehmen will mit künstlicher Intelligenz die Welt der Geschäftsreisen revolutionieren - und setzt zum Angriff auf die großen Player des Marktes an.

Frau Müller sitzt gerne am Notausgang. Die Maschine weiß das. Frau Müller wird gerne mit dem Mercedes abgeholt. Die Maschine weiß das. Frau Müller hat in London am liebsten das Hotel mit Parkblick, auch das weiß die Maschine. Hinter ihr steckt die Software des Start-ups Comtravo und das ist mit seinen Gründer angetreten, den Markt mit Geschäftsreisen aufzumischen. Daran glauben auch Investoren.

Gründer Michael Riegel hat mehrere Jahre in den USA gearbeitet, reiste viel und buchte seine Reisen über die großen Anbieter für Geschäftsreisen: "Und die nehmen bekanntlich ziemlich viel Gebühren für ihre Leistungen", sagt der 29-Jährige heute. Mehr noch: Riegel hat beobachtet, wie viel Zeit das Buchen in Anspruch nahm, und wie unübersichtlich es für seinen Arbeitgeber wurde, nachzuvollziehen, welcher Mitarbeiter wie viel für welche Reise wohin ausgegeben hatte.

2015 tat sich Riegel mit den Computerwissenschaftlern Marko Schilde und Slobodan Utvic, sowie dem Betriebswirt Jannik Neumann zusammen und gründete Comtravo. Die Idee: Zum Beispiel jene Frau Müller schreibt eine E-Mail mit den Anforderungen für ihre Reise, die Maschine erkennt ihre Wünsche mittels einer Texterkennung, schickt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...