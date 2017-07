IRW-PRESS: Secova Metals Corp.: SECOVA METALS führt Phase-1-Explorationsprogramm bei Projekt Eagle River im Goldgebiet Windfall Lake durch

SECOVA METALS FÜHRT PHASE-1-EXPLORATIONSPROGRAMM BEI PROJEKT EAGLE RIVER IM GOLDGEBIET WINDFALL LAKE DURCH

Vancouver (British Columbia), 6. Juli 2017. Secova Metals Corp. (TSX-V: SEK, Frankfurt: N4UN, USA: SEKZF) (Secova oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es mit seinem ersten Explorationsprogramm beim zu 100 Prozent unternehmenseigenen Projekt Eagle River in Quebec (Kanada), das südöstlich der Goldlagerstätte Windfall Lake von Osisko Mining und neben dem Projekt Gladiator von BonTerra Resources liegt, begonnen hat. Die Arbeiten begannen mit einer hochauflösenden VTEM- (Versatile Time Domain Electromagnetic) Plus-Flugvermessung, die von Geotech Ltd. aus Aurora (Ontario) durchgeführt wurde.

Die geophysikalischen Berater von Longford Exploration Services (Longford) haben behördliche regionale elektromagnetische (EM)-Untersuchungen kürzlich als mehrere wichtige Gebiete mit hohen Konzentrationen an Anomalien in einem Teil des Projekts Eagle River interpretiert. Die behördliche Untersuchung umfasste 8.540 Hektar des gesamten Projekts. Das Unternehmen hat die Crew von Geotech rasch zusammengestellt, um mit der mittlerweile abgeschlossenen VTEM Plus-Untersuchung zu beginnen, die 940 Kilometer (Luftlinie) in Abständen von 100 Metern in einem wichtigen Bereich des Projekts umfasste.

Die Feld-QA/QC-Verfahren von Geotech stellen sicher, dass nur die hochwertigsten Daten akzeptiert werden. Das Projekt befindet sich zurzeit in der Datenverarbeitungsphase. Sobald die endgültigen verarbeiteten Untersuchungsdaten eingetroffen sind, werden diese zusammen mit bestehenden geophysikalischen Daten interpretiert. Anschließend werden vorrangige Ziele Bodenuntersuchungen, bestehend aus hochauflösenden geophysikalischen Bodenuntersuchungen, geologischen Kartierungen und Probennahmen, unterzogen, um potenzielle Grabungs- und Bohrziele zu identifizieren. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40295/2017-07-6 SEK Secova Starts and Completes VTEM at Eagle River_PBK Final_deprcom.001.png

Projekt Eagle River von Secova Metal - Gebiet, in dem die VTEM Plus-Flugvermessung durchgeführt wurde

Wir freuen uns bekannt zu geben, dass wir mit den Explorationen des Unternehmens beim zu 100 Prozent unternehmenseigenen Projekt Eagle River begonnen haben. Das geophysikalische VTEM Plus-Programm wird aufschlussreiche Informationen liefern, die für die Definierung hochwertiger Bohrziele von grundlegender Bedeutung sind. Geophysikalische, elektromagnetische, magnetische und induzierte Polarisierungstechniken haben sich als wichtige Instrumente bei der Erkundung des Gebiets Urban Barry erwiesen, insbesondere beim Goldprojekt Windfall Lake. Dies ist der erste Schritt von Secova bei der Bewertung des Projekts Eagle River und ein wichtiger Schritt in Richtung Definierung potenzieller Bohrziele zur Erprobung der Anomalien, sagte Chairman und CEO Brad Kitchen.

Über das eigene VTEM Plus-System von Geotech

- Das VTEM-System bietet die erprobte Leistung, Sensibilität und vertikale Auflösung für mineralisierte Ziele unterschiedlicher Größe - von Massivsulfiden bis hin zu einzelnen verstreuten Sulfiden - und außerdem eine Untersuchungstiefe von etwa 550 Metern in diesem Gebiet. - Niedrige Grundfrequenz (30 Hz) für die Penetration der leitfähigen Deckschicht - Dieses System ist Anpreisungen zufolge in der Lage, anhand der Ergebnisse der Flugvermessung potenzielle Bohrziele zu beschreiben. - Das System ist für die Art des goldhaltigen, sulfidmineralisierten Stringer-Stockwork und die strukturell begrenzte Goldmineralisierung in diesem Goldgebiet bestens geeignet.

Für weitere Informationen zu Secova Metals Corp. kontaktieren Sie bitte: info@secovametals.com, Tel: +1 604-558-5397. Frühere Pressemeldungen, Presseinterviews und redaktionelle Beiträge von CEO und Chairman Brad Kitchen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens (www.secovametals.com).

Für das Board of Directors: SECOVA METALS CORP. Brad Kitchen Chairman, CEO und Director Tel.: +1 604-558-5397 info@secovametals.com SECOVA METALS CORP. 9th Floor - 1021 West Hastings St., Vancouver, BC V6E0C3

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf den derzeitigen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten unter anderem Aussagen über die Explorations- und Erschließungspläne des Unternehmens. Begriffe wie wird, geplant, plant oder andere ähnliche Ausdrücke und Phrasen sollen auf zukunftsgerichtete Informationen hinweisen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40295 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40295&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA81367 82080

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA8136782080

AXC0183 2017-07-06/15:08