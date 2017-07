Von Ben Leubsdorf

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Mai vor allem wegen steigender Exporte gesunken. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 46,51 Milliarden Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 46,20 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, belief sich das Defizit im Vormonat auf 47,59 Milliarden Dollar, nachdem vorläufig ein Minus von 47,62 Milliarden Dollar genannt worden war.

Die Exporte stiegen um 0,4 Prozent auf 192,03 Milliarden Dollar - das ist der höchste Wert für einen Monat seit mehr als zwei Jahren. Die Importe sanken unterdessen um 0,1 Prozent auf 238,54 Milliarden Dollar.

An den Finanz- und Devisenmärkten wird der Fehlbetrag in der US-Handels- und Leistungsbilanz mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. US-Präsident Donald Trump hat geschworen, das Defizit in der Handelsbilanz radikal zu senken.

Kontakt zu den Autoren: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2017 08:44 ET (12:44 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.