Bei der Aktie von Hasbro läuft es hervorragend. Vor allem das Merchandising zu Filmen wie Spiderman treibt die Geschäfte an. Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR sieht in dem Bereich sogar noch viel Luft nach oben. Das liegt vor allem am Markt in China. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Paypal, Visa, Mastercard, Ingenico, Walt Disney, Zalando und Adidas. Das komplette Interview finden Sie hier.