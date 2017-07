Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz ist einen Tag vor Beginn des G20-Gipfels entspannt. Bei der "Zeit"-Konferenz "Die Zeit meets G20" sagte er, er vertraue der Polizei und den anderen Verantwortlichen völlig.

Das Gästehaus des Senats sei für US-Präsident Donald Trump nicht extra umgestaltet worden: "Er muss es nehmen wie es ist", so Scholz. Wenn er sich drei der am G20-Treffen teilnehmenden Regierungschefs aussuchen könnte, würde er am liebsten mit Emmanuel Macron, Justin Trudeau und Angela Merkel ein Bier trinken gehen, sagte der Hamburger Bürgermeister.