Trumps Polen-Besuch ist gleich dreifach eine Attacke auf Deutschland: Er will eine andere EU, höhere deutsche Beiträge für die Nato und geht vor allem auch die deutsch-russische Energiekooperation an. Eine Analyse.

Während in Hamburg tausende Menschen mit heftigen Protesten auf die Ankunft Donald Trumps an der Elbe warten, ihm "Welcome to hell" zurufen - wurde dem US-Präsidenten in Warschau von jubelnden Polen gehuldigt. Mit "Donald Trump, Donald Trump"-Rufen wurde er begeistert gefeiert. Der Chef des Weißen Hauses revanchierte sich bei seiner Rede im Zentrum Warschaus mit der Aussage: "Polen ist das Herz Europas" und er fügte hinzu: "Das amerikanische Volk liebt Polen." Denn das Land, das in der Geschichte von Russland und Deutschland zerrieben wurde, sei ein leuchtendes Beispiel für die Widerstandsfähigkeit der westlichen Zivilisation.

Trump ist so ganz nach dem Geschmack der Polen - vor allem der nationalkonservativen Regierung in Warschau. Wie Trump vertritt sie nationalistischen Protektionismus, ist skeptisch gegenüber Einwanderung und Klimaschutz und verachtet kritische Medien und missliebige Richter.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Barack Obama lobte der US-Präsident die enge Partnerschaft seines Landes zu Polen. Und vor allem, dass Warschau - im Gegensatz zu anderen - das Nato-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben erfülle, womit Trump in Warschau erneut Nadelstiche gegen die aktuelle G20-Präsidentschaft ...

