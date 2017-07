ROUNDUP/Kreise: Finanzinvestor Cerberus prüft Einstieg bei Commerzbank

FRANKFURT - Die Hoffnung auf bessere Zeiten für die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Commerzbank lockt offenbar die Investmentgesellschaft Cerberus an. Der Finanzinvestor, der in Europa zum Beispiel die Mehrheit an der österreichischen Bank Bawag hält, erwägt einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge eine Minderheitsbeteiligung am zweitgrößten börsennotierten deutschen Geldhaus. Es sei aber noch keine Entscheidung über die Höhe des möglichen Engagements gefallen, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

ROUNDUP/Fraport macht Tempo: Billigflieger-Flugsteig soll schon 2020 eröffnen

FRANKFURT - Der Frankfurter Flughafen drückt beim Bau des geplanten Flugsteigs für Billigflieger aufs Tempo: Der Flugsteig für die Low-Cost-Airlines im neuen Terminal drei solle bereits Anfang 2020 und damit drei Jahre früher als geplant in Betrieb gehen, sagte der Chef des Flughafenbetreibers Fraport, , Stefan Schulte der Tageszeitung "Die Welt" (Donnerstag). "Wir werden die Eröffnung des Flugsteigs G also vorziehen." Dieser ist den bisherigen Planungen zufolge für vier bis sechs Millionen Passagiere pro Jahr ausgelegt.

ROUNDUP: Rheinmetall erweitert Lkw-Flotte der Bundeswehr für 900 Millionen Euro

DÜSSELDORF - Der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Großauftrag von der Bundeswehr erhalten. Der auf sieben Jahre angelegte Rahmenvertrag umfasst die Lieferung von knapp 2300 Militär-Lastwagen im Wert von rund 900 Millionen Euro, wie Rheinmetall am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.

Kreise: Zweiter Übernahmeversuch von Bain/Cinven für Stada noch am Donnerstag

BAD VILBEL - Die Finanzinvestoren Cinven und Bain Capital wollen dem Management des Generikaherstellers Stada Insidern zufolge noch im Laufe des Tages ein neues Angebot vorlegen. Zuvor hätten bereits einige große Anteilseigner zugesagt, ihre Stada-Aktien anzudienen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag auf mit der Situation vertraute Personen.

'HB'/Kreise: Deutsche Bank erwägt Verlagerungen von London nach Frankfurt

FRANKFURT - Die Deutsche Bank plant Medienberichten zufolge große Teile ihres Handelsgeschäfts von London nach Frankfurt zu verlagern. Das Projekt solle innerhalb der nächsten 18 Monate umgesetzt werden, berichteten das "Handelsblatt" und die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend. Die Überlegungen könnten sich aber noch ändern, je nachdem, wie genau der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union ("Brexit") ausfalle.

IPO/ROUNDUP: DocMorris-Mutter Zur Rose kann bei Börsengang voll zulangen

FRAUENFELD - Die schweizerische Versandapotheke Zur Rose ist bei der Platzierung ihrer Aktien auf eine hohe Nachfrage gestoßen. Das Schweizer Unternehmen konnte bei seinem Börsengang den Platzierungspreis mit 140 Franken am oberen Ende der Preisspanne festsetzen, wie es am Mittwochabend in Frauenfeld mitteilte. Der Erfolg hatte sich bereits in der vergangenen Woche abgezeichnet, nachdem Zur Rose die Preisspanne auf das obere Ende eingegrenzt und die Zeichnungsfrist um einen Tag verkürzt hatte.

Siemens Gamesa erhält Windkraft-Auftrag über 752 Megawatt von Dong Energy

HAMBURG/BILBAO - Der Windkraftanlagenbauer Siemens Gamesa hat einen Auftrag über 94 Anlagen in den Niederlanden erhalten. Die Gesamtleistung für die 8-Megawatt-Windkrafträder liege bei 752 Megawatt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Siemens Gamesa liefere die Anlagen für Dong Energys Offshore-Projekte Borssele 1 und 2 in der niederländischen Nordsee. Der Vertrag umfasse zusätzlich die Wartung und Instandhaltung der Anlagen. Gemäß einer Faustformel kostet ein Megawatt Windkraft an Land rund eine Million Euro, auf See sind die Kosten deutlich höher. Daher dürfte der Auftrag dem Unternehmen weit über 750 Millionen Euro in die Kassen spülen.

ROUNDUP: Darmstädter Merck soll gegen EU-Fusionsvorschriften verstoßen haben

BRÜSSEL - Mehrere Unternehmen, darunter die Darmstädter Merck KGaA , sollen gegen die EU-Vorschriften für das Fusionskontrollverfahren verstoßen haben. Dabei wirft die EU-Kommission Merck sowie der von den Darmstädtern übernommenen Sigma-Aldrich vor, bei ihrer Fusionsanmeldung unrichtige oder irreführende Angaben gemacht zu haben, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Kreise: Qatar Airways verweigert Abnahme von vier Airbus A350 - Qualitätsmängel

DOHA/TOULOUSE - Die arabische Fluglinie Qatar Airways verweigert Insidern zufolge die Abnahme von vier neuen Airbus-Großraumjets vom Typ A350 und will die Bestellungen stornieren. Das Unternehmen begründe den Schritt mit Qualitätsproblemen bei der Ausstattung der Flugzeugkabinen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen. Bei Airbus war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen. Allerdings dürfte der Flugzeugbauer noch an diesem Donnerstag seine Auftragsentwicklung im Juni veröffentlichen, die die Stornierungen enthalten könnte.

Weitere Meldungen -ROUNDUP 2/Forscher: Weniger Diesel müssen nicht weniger Klimaschutz bedeuten -Mercedes-Benz schafft auch im Juni kräftiges Plus beim Autoabsatz -Umfrage: Krankenhausärzte leiden unter Arbeitsüberlastung -Streitfall Strafzinsen: Verbraucherschützer klagen gegen Volksbank -Jack Wolfskin erhält Finanzspritze von Investoren -Evonik steckt 100 Millionen Euro in Digitaltechnik -ROUNDUP: Terminals statt Parkhäuser - BER-Aufsichtsrat berät über Ausbau -Zurich nominiert Michel Liès für das Verwaltungsratspräsidium -Cyber-Attacke kostet Reckitt Benckiser Umsatz - Prognose gesenkt -ROUNDUP/Bauindustrie: Personalmangel bremst Projekte aus -EU-Kommission genehmigt Opel-Übernahme durch Peugeot -Mitarbeiter von Zulieferer blockieren PSA-Werk in Frankreich -ROUNDUP/Verbraucherzentralen: Autobauer sollen für Diesel-Update zahlen -Deutsche Industrie will Anteil an Militärhubschrauber-Großauftrag -Katjes baut Standbein in Italien mit Übernahme aus -Nestle erleidet erneut Niederlage gegen Ethical Coffee Company -EuGH stärkt Verbraucherrechte auf Erstattung gegenüber Airlines -Schott will Kapazität für Glaskeramik-Produktion ausbauen -Esa präsentiert Merkur-Sonde: BepiColombo ist schwierigste Mission -Bremsprobleme: VW ruft 22 000 Autos in der Schweiz zurück -Frankreich strebt Ende des Verbrennungsmotors an -Studie: Deutsche Start-ups sammeln Rekordgelder ein -Airbus verhandelt über Verkauf des Wartungsspezialisten Vector -Kreise: Santander will für Popular-Immobilien-Paket rund 5 Milliarden Euro -Novartis darf Cosentyx in der EU auch gegen Kopfhaut-Schuppenflechte einsetzen -Chef sieht Münchner Flughafen bald an Kapazitätsgrenze

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/stw

AXC0187 2017-07-06/15:20