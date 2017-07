SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will der Kanzlerin die G20-Bühne nicht kampflos überlassen - und lädt darum kurzerhand zum G2-Treffen. Auch Chinas Präsident muss ran.

Martin Schulz weiß um die Macht der Bilder. Darum ist der SPD-Kanzlerkandidat an diesem Donnerstagmorgen ins Berliner Hotel Interconti gekommen. Dort schüttelt er vor laufenden Kameras demonstrativ die Hand von Chinas Präsident Xi Jinping. Die beiden kennen sich gut aus Schulz' Zeit als EU-Parlamentspräsident. Nun soll der Staatsgast aus China dem Sozialdemokraten zu einem Auftritt mit internationalem Flair verhelfen. Schließlich ist Wahlkampf.

Die Bilder sind zwar nicht so possierlich wie jene vom Vortag, als Xi und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die neuen Riesenpandas im Berliner Zoo begrüßten. Aber als Mann ohne Regierungsamt muss Schulz jede Möglichkeit guter öffentlicher Auftritte beim Schopfe packen.

So ist es auch zu erklären, dass Merkels Herausforderer nur wenige Stunden später eine Art "G2-Gipfel" inszeniert. Gemeinsam mit Bundesaußenminister und Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hält Schulz eine Pressekonferenz zum G20-Gipfel in Hamburg ab. Es ist der Versuch, der Kanzlerin die G20-Bühne nicht ganz zu überlassen.

In der Hansestadt versammelt sich gerade die Staatengruppe der wichtigsten Wirtschaftsmächte. Noch am Donnerstagabend wird Merkel im Hotel Atlantik mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen. Auch mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gibt es ein Shakehands. Am Freitag dann nehmen die Staats- und Regierungschefs Aufstellung für das traditionelle "Familienfoto". Protektionismus, aufgekündigtes Klimaabkommen, Syrienkrieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...