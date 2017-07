Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts028/06.07.2017/15:00) - Der globale Informationslogistiker Retarus http://www.retarus.de rüstet im Bereich E-Mail Security weiter auf und bringt eine erweiterte Version von Patient Zero Detection auf den Markt. Die innovative Technologie erzeugt zu jeder E-Mail einen eindeutigen Fingerabdruck, wodurch auch zunächst unerkannte Gefahren noch nachträglich identifiziert werden können. Mit dem aktuellen Update lassen sich nun neben Malware auch Phishing-Mails auf diese Weise erfassen. Zusätzlich bietet die neue Version optimierte Monitoring- sowie Reporting-Möglichkeiten. Unternehmen erhalten dadurch einen besseren Überblick über Malware-Angriffe und Phishing-Versuche und können finanziellen Schaden durch Datenverlust oder Identitätsdiebstahl leichter abwenden. Rund 155 Millionen Aufrufversuche von Phishing-Seiten zählte allein Kaspersky https://de.securelist.com/kaspersky-security-bulletin-spam-and-phishing-in-2016/ 72383 im vergangenen Jahr. Dies entspricht einem Anstieg um rund 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit Unternehmen sich in Zukunft noch besser vor Phishing-Attacken schützen können, hat Retarus erst kürzlich einen neuen Phishing-Filter vorgestellt. Jetzt erweitert Retarus sein Anti-Phishing-Portfolio auch im Bereich Detection: Bisher erzeugte Patient Zero Detection nur von E-Mail-Anhängen einen eindeutigen Fingerabdruck. Ab sofort werden zusätzlich auch Hashwerte aller enthaltenen URLs in eine Datenbank aufgenommen. Sobald ein Virenscanner zu einem späteren Zeitpunkt bei einem anderen Empfänger in einem identischen Anhang Schadcode entdeckt oder ein Phishingschutz-Mechanismus eine URL als Phishing-Versuch identifiziert, informiert Retarus unverzüglich alle betroffenen Empfänger sowie deren Administratoren. Unternehmen können somit reagieren, noch bevor sich Malware im Unternehmensnetzwerk ausbreiten kann oder sensible Daten in die falschen Hände gelangen. Höhere Benutzerfreundlichkeit - einfachere Administration Darüber hinaus lässt sich Patient Zero Detection mit der neuen Version noch einfacher verwalten. So werden beispielsweise mehrere zeitgleiche Treffer automatisch in nur noch einer E-Mail-Benachrichtigung übersichtlich zusammengefasst. Reports können zudem mit wenigen Klicks heruntergeladen werden. Betroffene Systeme lassen sich somit besonders schnell identifizieren. Zudem können Unternehmen selbst entscheiden, ob zum Beispiel die Betreffzeile von E-Mails gespeichert wird, und dadurch Datenschutzbestimmungen für die private Nutzung geschäftlicher E-Mail-Adressen problemlos einhalten. Über Retarus Seit 1992 unterstützt Retarus Unternehmen bei der effizienten und reibungslosen Kommunikation. Der globale Informationslogistiker kommt immer dort ins Spiel, wo große Mengen an Daten sicher und zuverlässig übertragen werden - unabhängig von Kommunikationskanälen, Schnittstellen, Applikationen und Devices. Die Basis hierfür bildet ein Global Delivery Network mit eigenen Rechenzentren in Europa, den USA und der APAC-Region sowie redundanter Carrier-Infrastruktur. Insgesamt vertrauen 75 Prozent der DAX 30 sowie die Hälfte aller EURO STOXX 50 Unternehmen auf Services von Retarus. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Bayer, Continental, DHL, DZ Bank, Honda, Linde, Osram, Puma, Sixt, Sony und Thomas Cook. Weitere Informationen: http://www.retarus.de (Ende) Aussender: retarus GmbH Ansprechpartner: Sabrina Hiller Tel.: +49 89 5528-0 E-Mail: press@de.retarus.com Website: www.retarus.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170706028

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2017 09:01 ET (13:01 GMT)