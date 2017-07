Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Innogy will in den USA ein Netz von Ladesäulen für Elektro-Autos aufbauen. Dazu hat das Unternehmen die US-Tochtergesellschaft "Innogy e-mobility US" gegründet, wie die Essener mitteilten. Sitz der Tochter wird Los Angeles sein.

"In Deutschland sind wir bereits die Nummer eins bei der Anzahl von Ladesäulen. Diesen Erfolg wollen wir jetzt in den USA fortsetzen", kommentierte Innogy-Chef Peter Terium den Schritt in den Vereinigten Staaten. An die Spitze der neuen Gesellschaft wurde mit Cameron Funk ein Fachmann berufen. Funk hat laut Innogy an den Programmen für Elektro-Mobilität der großen US-Autohersteller mitgewirkt. Zuletzt arbeitete er für den US-Dienstleistungsriesen ABM Industries.

Innogy will bei den Ladesäulen die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. Von der Produktion, dem Aufstellen, über die Vermarktung bis hin zum Betreiben auf der eigenen Software-Plattform soll alles aus einer Hand angeboten werden.

