Frankfurt - "Nicht alle Eier in einen Korb legen!" - lautet eine bekannte Börsenweisheit, so die Experten von Franklin Templeton im Kommentar zum Franklin MENA Fund (ISIN LU0352132103/ WKN A0Q0A0, A ACC USD; ISIN LU0352132285/ WKN A0Q0A1, A ACC EUR).Obwohl die meisten Privatanleger die Vorteile einer breiten Streuung kennen würden, würden sie diesen gut gemeinten Ratschlag meist nur unzureichend umsetzen. Traditionell würden Privatanleger sehr heimatorientiert, vielleicht noch ein wenig USA investieren, und ganz Mutige hätten einen kleinen Anteil Emerging Markets im Depot. Dabei wäre es mit Investmentfonds so einfach, auch außerhalb der ausgetretenen Pfade attraktive Chancen wahrzunehmen. Eine dieser Chancen könnte sich mittelfristig in der sogenannten MENA-Region auftun. MENA stehe für "Middle East & North Africa" und bezeichne die Regionen von Marokko bis zum Iran.

