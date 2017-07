Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die große Koalition in Berlin hat nach der Einigung zwischen der Europäischen Union (EU) und Japan auf ein Freihandelsabkommen die Bedeutung der Vereinbarung mit Blick auf Differenzen bei den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) betont.

"Die heute erzielte Grundsatzeinigung zwischen der EU und Japan ist vor dem G20-Gipfel ein wichtiges Signal für freien Handel und gegen Protektionismus", erklärte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries. Die Einigung zeige, dass Handelsabkommen für offene Märkte im wechselseitigen Interesse abgeschlossen werden könnten. "Die Globalisierung braucht Regeln, Handelsabkommen tragen dazu bei."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bereits in einer Regierungserklärung als Ziel ausgegeben, "dass vom G20-Gipfel ein deutliches Signal für freie Märkte und gegen Abschottung ausgeht", und die auf Handelsprotektionismus gerichtete Politik von US-Präsident Donald Trump scharf angegriffen. Andere Politiker der Staatengruppe hatten sie in ihrem Festhalten an einem freien Handel unterstützt. Am Donnerstag sagte sie, der Gipfel solle "die multilateralen Beziehungen stärken" und sprach sich erneut für "offene Handelsströme" aus.

Kauder sieht deutliche Botschaft vor Gipfel

Die EU und Japan hatten bei einem Gipfel am Donnerstag in Brüssel eine Grundsatzeinigung über das Freihandelsabkommen erzielt, zu dem die Verhandlungen 2013 gestartet waren. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, eine aktive und engagierte EU-Handelspolitik sei das richtige Instrument, "um Globalisierung gerecht zu gestalten und die hohen Standards der EU im Arbeits- und Umweltbereich, aber auch beim Verbraucherschutz weltweit zu stärken". Nach der Grundsatzeinigung seien bis Jahresende aber noch einige offene Fragen zu klären.

Zypries erklärte, die Bundesregierung werde sich dabei "weiterhin für ein modernes Abkommen und hohe Standards einsetzen". Das Freihandelsabkommen werde insgesamt dazu beitragen, die Stellung der EU in Asien zu stärken und Unternehmen einen verbesserten Marktzugang nach Japan zu verschaffen.

Erfreut zeigte sich auch der Unions-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder. "Das Freihandelsabkommen zwischen Japan und der EU ist ein starkes politisches Signal gegen Protektionismus und für die Öffnung der Märkte", erklärte er. "Dass die Einigung im Vorfeld des G20-Gipfels in Hamburg erreicht wurde, kann ebenfalls als deutliche Botschaft gelesen werden." Kauder zeigte sich überzeugt, dass mit dem Abbau von Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen sowie mit einer Angleichung der Normen und Standards das Wachstum auf beiden Seiten gestärkt werde, und machte sich für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zu dem Abkommen TTIP mit den USA stark.

Opposition kritisiert das "Jefta"-Abkommen

Unions-Wirtschaftssprecher Joachim Pfeiffer meinte, Ziel für die EU und Deutschland müsse es sein, "eine weltweite Koalition der Willigen für Freihandel mit allen Staaten zu schmieden, die an einem offenen und friedlichen Austausch interessiert sind". Auch er sah in der Einigung besonders mit Blick auf den am Freitag beginnenden G20-Gipfel "ein sehr positives Signal für die Vertiefung der weltweiten wirtschaftlichen und politischen Kooperation und gegen Protektionismus".

Die Opposition kritisierte die Vereinbarung aber. Die EU setze mit dem so genannten "Jefta"-Abkommen eine "rückschrittliche Handelspolitik fort", erklärte Linken-Fraktionsvize Klaus Ernst. Das Abkommen als Signal gegen Protektionismus zu verkaufen, sei "billig". Die EU hätte vielmehr Trumps "America first"-Politik eine faire Handelspolitik mit hohen gemeinsamen Standards für Umwelt und Beschäftigte entgegensetzen müssen.

Die Grünen teilten diese Kritik. "Mit Jefta bewegen sich die EU und Japan zurück in die Steinzeit der Handelsabkommen statt ein zukunftsweisendes Abkommen vorzustellen", erklärte ihre Sprecherin für Wettbewerbspolitik, Katharina Dröge. Die Bundesregierung habe diese Entwicklung nicht nur nicht aufgehalten, sondern aktiv unterstützt. Auch bei diesem Abkommen wolle die EU wieder Klageprivilegien für Investoren einführen, und Nachhaltigkeit und Umweltschutz seien nur unter "ferner liefen" zu finden, bemängelte die Grünen-Politikerin.

