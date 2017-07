Frankfurt/Main (ots) - Im vergangenen Jahr ist das Stornovolumen von Lebensversicherungen erneut gesunken, im Vergleich zu 2015 um 5,3 Prozent. Mit 12,4 Milliarden Euro liegen die vorzeitigen Leistungen der Versicherer dennoch auf hohem Niveau. Die Stornoquote liegt erneut bei 4,3 Prozent.



Policen Direkt, Marktführer im Zweitmarkt für Lebensversicherungen sieht darin Auswirkungen des Niedrigzinsumfeldes: "Das zeigt die Wertschätzung der Kunden angesichts weiter niedriger Zinsen im Kapitalmarkt", erklärt Gründer und Geschäftsführer Max Ahlers.



Seit Anfang des Jahres müssen die Versicherer quartalsweise ihre Solvenzquote veröffentlichen und damit angeben, zu wieviel Prozent sie mögliche Risiken bewältigen können, sprich: das Verhältnis der Eigenmittel zu den möglichen Verpflichtungen. Die ersten Veröffentlichungen, die Policen Direkt auch als Serviceleistung für Kunden unter www.solvenzquoten.de sammelt und regelmäßig aktualisiert, zeigen, dass die Branche überwiegend gut aufgestellt ist.



Der Zweitmarkt für Lebensversicherungen konnte sein Ankaufsvolumen 2016, wie jüngst vom Bundesverband Vermögensanlagen im Zweitmarkt BVZL bekannt gegeben, deutlich um 2,2 Prozent auf 275 Millionen Euro steigern. Das zeigt die steigende Attraktivität des Zweitmarkts, auch wenn die Quote jedoch bislang mit 2,8 Prozent aller vorzeitig beendeten Policen immer noch stark ausbaufähig bleibt. Max Ahlers. "Die meisten Versicherten verschenken bei der Kündigung bares Geld." Denn der Verkauf einer Lebensversicherung ermöglicht einen direkten und sicheren Mehrerlös von drei bis fünf Prozent im Vergleich zur Kündigung. Zudem bleibt dem Verkäufer ein beitragsfreier Rest-Todesfallschutz erhalten.



"Der Aufwand des Verkaufs wird oft überschätzt, besonders wenn der Liquiditätsbedarf zeitkritisch ist. Dabei ist der Verkauf einer Police meist schneller als die Kündigung", erklärt Max Ahlers. Fast jeder dritte Versicherte besitzt laut aktueller Forsa-Umfrage eine kapitalbildende Lebensversicherung. Jede zweite Police wird über die Laufzeit gesehen gekündigt.



