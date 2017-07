Rancho Santa Margarita, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Blue California, ein Hersteller von gereinigten natürlichen Inhaltsstoffen und Aromastoffen für den Einsatz in Lebensmittelprodukten, meldete die erfolgreiche Kommerzialisierung von Gamma-Decalacton. Die kommerzielle Produktion dieses vielseitigen Aromastoffs, der derzeit weltweit in einer Vielzahl von Geschmacks- und Lebensmittelanwendungen eingesetzt wird, wurde durch die innovative Fermentationstechnik des Unternehmens mit Natur- und Wildhefestämmen erreicht, um den EU-Natural-Status des Produkts zu gewährleisten.



Gamma-Decalacton ist ein natürlicher und vielseitiger Aromastoff, der in vielen Früchten vorkommt und Pfirsichen und reifenden Früchte einen unverwechselbaren Geschmack verleiht. Dieser Aromastoff wird kommerziell in Rezepturen von Pfirsich-, Aprikosen- und Erdbeer-Aromen bei Getränken, Körperpflegeprodukten und sogar pharmazeutischen Anwendungen eingesetzt. Gamma-Decalacton wird auch als Lebensmittelzusatzstoff verwendet, um Aroma, Geschmack und Aussehen zu verbessern.



Cecilia McCollum, Executive Vice President des Unternehmens, kommentierte: "Wir freuen uns, die letzte Phase unserer Kommerzialisierung von Gamma-Decalacton erreicht zu haben. Unser Ziel war es, Geschmacksstoffe zu produzieren, die als natürlich und nicht genetisch verändert (non-GMO) bestätigt werden können. Unser einzigartiges Fermentationsverfahren hat dies in die Realität umgesetzt." Blue California produziert in seiner FuE-Einrichtung in Boston und in seinen Extraktions- und Fermentationsanlagen einzigartige Inhaltsstoffe.



Blue Californias innovatives Herstellungsverfahren zur Produktion von Gamma-Decalacton gewährleistet die NON-GMO-Zertifizierung und den Einstieg in den europäischen Markt. Die Produktionsstätten des Unternehmens behalten GMP- und BRC-Zertifizierungen bei, um die Reinheit und den gleichbleibenden Wert und die Qualität der natürlichen Inhaltsstoffe zu gewährleisten, die sie am Weltmarkt anbieten.



Blue California ist ein anerkannter Branchenführer in der Innovation und Herstellung von hochreinen natürlichen Verbindungen und botanischen Extrakten für die Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik- und Aromaindustrie.



