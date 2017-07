Lust auf einen kleinen Überflug über einige Themen aus der heutigen Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs?



Im DAX läuft es dieser Tage wie im Fußball. Zur Spielmitte ist erst mal Halbzeit angesagt, die Spieler dürfen in die Kabine, um sich frisch zu machen und neue Kräfte zu sammeln, bevor es wieder auf das Spielfeld geht für die nächste Runde. Beim Fußball wird die Pause durch die Uhr bestimmt, an der Börse liefert die Charttechnik eine Orientierungshilfe. Wo sind die 30 DAX-Werte mit ihrem jeweiligen Indexgewicht einzuordnen?. Und: Wie weit reicht das wahrscheinliche Korrekturpotenzial im Index? Auch darum geht es in der heutigen Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs.



Lenken Sie Ihr Depot nicht nur mit dem Blick auf den Rückspiegel. Diese Warnung ist nicht so abwegig wie sie scheint. Denn wer sich nur die Zahlen aus der Vergangenheit anschaut und sich daran ausrichtet, steht in der Gefahr, dem Markt permanent hinterherzu-fahren und lediglich zu re-agieren statt zu agieren. Wie kann es anders laufen? Eine reizvolle Möglichkeit, Entwicklungen vorwegzunehmen, ist der Blick auf das Management, sei es in Form von Insiderkäufen oder auch in Bezug auf Neubesetzungen bzw. ambitionierte Zielsetzungen. Definitiv ambitioniert sind nach der Berichterstattung in der Börsen-Zeitung beispielsweise die Äußerungen des Chefs von Heidelberger Druckmaschinen ausgefallen. Kann er auch "liefern", könnte sich die Aktie vervielfachen.



Wenn man Ihnen anbieten würde, bei einem Unternehmen pro Euro Eigenkapital - je Aktie gerechnet - gerade mal grob die Hälfte davon zu zahlen - wäre das wohl ein gutes Geschäft? Werfen Sie unter dieser Fragestellung ruhig mal einen Blick auf die Finanz-Aktie, die wir Ihnen auf Seite 3 in unserer neuen Ausgabe vorstellen. Wir hatten die Aktie früher bereits mit einer Kaufstrategie belegt. Jetzt könnte unsere Stop-Buy-Limit-Falle demnächst zuschnappen.



Reif für eine Pause ist nicht nur der deutsche Aktienmarkt. Für die US-Börse gibt es Signale, die vorsichtig stimmen sollten. Ferner: Die Äußerungen von Mario Draghi darf man zum Anlass nehmen, um eine neue Runde in der Renten-Short-Spekulation anzustoßen. Bei den Rohstoffen darf man sich Nickel und Zink auf die Dispositionsliste setzen.



Im internationalen Part des Aktienportfolios darf man einen Blick auf Portugal werfen. Eifert das Land dem großen Nachbarn Spanien nach? In der neuen Ausgabe werden zwei mögliche Aktien-Investments vorgestellt.



