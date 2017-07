Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Mittenwald (pta031/06.07.2017/15:58) - Die Karwendelbahn AG verzeichnete im Juni 2017 die höchsten Gästezahlen seit 12 Jahren.



Im Verhältnis zum Vorjahresmonat, konnte die Gesellschaft ihre Gästezahlen mehr als verdoppeln.



Auch im Zeitraum vom 01.11.2016 bis zum 30.06.2017 entwickelten sich die Gästezahlen äußerst positiv.



In diesem Zeitraum konnte die Karwendelbahn AG 23.641 Gäste an der Karwendelbahn begrüßen.



Dies sind bis zum 30.06.2017 5.787 Gäste mehr als im Vorjahreszeitraum.



Dies ist eine Steigerung von 32,41 %.



Zu dem positiven Ergebnis trugen neben dem schönen Wetter sicherlich auch die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Karwendelbahn AG bei.



Im Zuge dieser Maßnahmen möchten wir uns insbesondere für die erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Bergwacht Mittenwald bedanken.



Auch bei Herrn Alois Fichtl, ehemaliger Vorstand der Karwendelbahn AG, möchten wir uns recht herzlich für seine Unterstützung bedanken.



Ein besonderer Dank gilt auch den Vermietern, die uns Ihre Gäste an die Karwendelbahn schicken.



Die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Betriebsjubiläum wurden einzig und allein durch die Anwesenheit von Herrn Bürgermeister Hornsteiner gestört.



Wieder einmal schädigte der Bürgermeister Hornsteiner die Karwendelbahn.



Der Bürgermeister hat anlässlich der 50-Jahr-Feier verhindert, dass es eine Musik zum feierlichen Berggottesdienst gab. Das fanden viele Zuschauer und Mitarbeiter sehr schade.



Bezeichnend ist hier einmal mehr das "Wohlwollen" des Bürgermeisters für die Karwendelbahn AG.



Die beeindruckenden Zahlen belegen einmal mehr, dass die Karwendelbahn sich ohne das Bürgermeister-Duo Hornsteiner/Schöner erfolgreich entwickelt.



Die Verantwortlichen der Karwendelbahn AG lassen sich auch weiterhin nicht von den schikanösen Klagen des Markts Mittenwald beeindrucken und gehen unbeirrt weiter ihren Weg.



Einen ganz besonderen Dank wollen wir auch unseren Mitarbeitern der Karwendelbahn AG aussprechen, die selbstverständlich unter den Verleumdungskampagnen des Markts Mittenwald leiden.



