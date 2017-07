Köln (ots) - Im Rahmen des dreitägigen Christopher Street Days findet am Sonntag, 9. Juli, die CSD-Parade statt. Diese führt von der Deutzer Brücke in Deutz über den Heumarkt, vorbei am Gürzenich und Neumarkt, über die Ehrenstraße, Magnusstraße und Zeughausstraße bis zum Andreaskloster in der Nähe des Doms. Erwartet werden mehrere Hunderttausend Besucher.



Die Busse und Stadtbahnen der KVB fahren nach Sonntagsfahrplan. Jedoch verstärkt die KVB am Sonntag, 9. Juli, den Stadtbahn-Verkehr zwischen Junkersdorf und dem Stadthaus in Deutz, sowie zwischen "Niehl Sebastianstraße" und den Messe-Osthallen. Durch Zusatzzüge wird im Zeitraum von 10 Uhr bis 17 Uhr auf diesen Strecken ein 15-Minuten-Takt angeboten.



Zwischen 12 Uhr und 15 Uhr muss, bedingt durch das Zuschaueraufkommen, im Bereich der Deutzer Brücke mit Behinderungen der Stadtbahn-Linien 1, 7 und 9 gerechnet werden. Die Linien werden jedoch nicht getrennt.



Im Innenstadtbereich wird es aufgrund zahlreicher Veranstaltungen am gesamten Wochenende zu Sperrungen kommen. Im Bus-Verkehr werden am Sonntag, 9. Juli, ab 7 Uhr verschiedene Linien umgeleitet. Die Bus-Linie 106 wird bis zum Waidmarkt verkürzt. Die Haltestelle "Heumarkt" wird nicht angefahren.



Die Busse der Linien 132 und 133 fahren ab Chlodwigplatz in Richtung Breslauer Platz auf dem Linienweg der 133, werden jedoch nicht über die Busschleife am Heumarkt geführt. Eine Ersatz-Haltestelle "Heumarkt" befindet sich auf der Straße Am Leymarkt. Beide Linien enden wie gewohnt am Breslauer Platz.



Auch für die Bus-Linien 136 und 146 kann es durch den Verlauf der CSD-Parade auf der Nordseite des Neumarktes zu Behinderungen kommen. Im diesem Fall werden dann die Busse beider Linien jeweils für kurze Zeit örtlich umgeleitet. Die Haltestelle "Rudolfplatz" wird dann in der Folge in beide Fahrtrichtungen auf die Richard-Wagner-Straße in Höhe Haus Nr. 3-5 verlegt. Die Haltestellen "Neumarkt" und "Moltkestraße" der Linien 136 und 146 werden in diesem Bedarfsfall ersatzlos aufgehoben.



Auf den Bus-Linien 136 und 146 werden am Sonntag, 3. Juli, ganztägig Gelenkbusse eingesetzt um die Platzkapazität für die Fahrgäste zu vergrößern.



Zum CSD wird das "CSD-Ticket" als HandyTicket angeboten. Hierhinter steckt das TagesTicket 1 Person in der Preisstufe 4, das von Freitag, 7. Juli, 14 Uhr bis Montag, 10. Juli, 3 Uhr gilt. Hiermit können CSD-Besucher im erweiterten VRS-Netz inklusive der Bereiche Ahrweiler, Altenkirchen, Neuwied und Vulkaneifel alle Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs nutzen, ohne mehrere Tickets erwerben zu müssen. Das "CSD-Ticket" kann über internetfähige Handys und Smartphones (nach Abzug des HandyTicket-Rabatts) für 18,13 Euro sowie im Internet über www.vrs-ticketshop.de für nur 18,70 Euro erworben werden.



