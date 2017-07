ROUNDUP/Fraport macht Tempo: Billigflieger-Flugsteig soll schon 2020 eröffnen

FRANKFURT - Der Frankfurter Flughafen drückt beim Bau des geplanten Flugsteigs für Billigflieger aufs Tempo: Der Bereich für die Low-Cost-Airlines im neuen Terminal drei solle bereits Anfang 2020 und damit drei Jahre früher als geplant in Betrieb gehen, sagte Fraport -Chef Stefan Schulte der Tageszeitung "Die Welt" (Donnerstag). "Wir werden die Eröffnung des Flugsteigs G also vorziehen." Dieser ist den bisherigen Planungen zufolge für vier Millionen bis sechs Millionen Passagiere pro Jahr ausgelegt.

Kreise: Qatar Airways verweigert Abnahme von vier Airbus A350 - Qualitätsmängel

DOHA/TOULOUSE - Die arabische Fluglinie Qatar Airways verweigert Insidern zufolge die Abnahme von vier neuen Airbus-Großraumjets vom Typ A350 und will die Bestellungen stornieren. Das Unternehmen begründe den Schritt mit Qualitätsproblemen bei der Ausstattung der Flugzeugkabinen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen. Bei Airbus war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen. Allerdings dürfte der Flugzeugbauer noch an diesem Donnerstag seine Auftragsentwicklung im Juni veröffentlichen, die die Stornierungen enthalten könnte.

EuGH stärkt Verbraucherrechte auf Erstattung gegenüber Airlines

LUXEMBURG - Der Europäische Gerichtshof stärkt die Rechte von Verbrauchern, die nach nicht angetretenen Flügen von den Airlines Geld zurückfordern. Die Luxemburger Richter erklärten es am Donnerstag für rechtens, dass in Deutschland Sondergebühren bei Anträgen auf Erstattung ausgeschlossen werden. Zudem verpflichtete der EuGH alle Fluglinien, den Anteil von Steuern, Gebühren und Zuschlägen im Flugpreis genau auszuweisen.

Entscheidung im Millionen-Streit um Trassenpreise der Bahn vertagt

FRANKFURT - Die Entscheidung im Streit zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Deutschen Bahn um Millionenzahlungen für die Nutzung des Schienennetzes ist vertagt. Das Landgericht Frankfurt wartet nach Angaben vom Donnerstag zunächst ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ab, das noch im laufenden Jahr erwartet wird.

Chef sieht Münchner Flughafen bald an Kapazitätsgrenze

MÜNCHEN - Nach Rekordzahlen im ersten Halbjahr steuert der Flughafen München nach Einschätzung von Flughafen-Chef Michael Kerkloh zunehmend auf Engpässe zu. Schon jetzt sei es für Fluggesellschaften, die in München Maschinen für den Europaverkehr stationieren möchten, fast unmöglich, noch genug freie Zeitfenster für Starts und Landungen zu finden, sagte Kerkloh am Donnerstag und forderte eine dritte Startbahn. "Es ist inzwischen absehbar, dass wir in zwei oder spätestens drei Jahren unsere Kapazitätsgrenzen erreichen und dann kein nennenswertes Verkehrswachstum mehr möglich sein wird."

Billigflieger-Flugsteig in Frankfurt soll drei Jahre früher öffnen

FRANKFURT - Um stärker vom Boom der Billigflieger zu profitieren, will der Frankfurter Flughafen deutlich schneller Platz für zusätzliche Fluggäste schaffen. Der sogenannte Flugsteig G für die Low-Cost-Airlines solle bereits Anfang 2020 und damit drei Jahre früher als geplant in Betrieb gehen, sagte Fraport-Chef Stefan Schulte der Tageszeitung "Die Welt" (Donnerstag). "Wir werden die Eröffnung des Flugsteigs G also vorziehen." Der Flugsteig ist in den bisherigen Planungen für vier bis sechs Millionen Passagiere pro Jahr ausgelegt.

Airbus verhandelt über Verkauf des Wartungsspezialisten Vector

TOULOUSE - Airbus verhandelt mit dem amerikanischen Luftfahrt-Dienstleister StandardAero über den Verkauf seiner Wartungstochter Vector. Das teilte der europäische Luftfahrtkonzern am Mittwochabend mit. Vector Aerospace beschäftige rund 2200 Mitarbeiter in Nordamerika, Großbritannien, Frankreich, Kenia, Südafrika, Australien und Singapur. Das Unternehmen mit Sitz im kanadischen Toronto ist auf die Instandhaltung von Helikoptern und Flugzeugtriebwerken spezialisiert und machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 705 Millionen US-Dollar (gut 622 Mio Euro).

ROUNDUP: Terminals statt Parkhäuser - BER-Aufsichtsrat berät über Ausbau

SCHÖNEFELD - Am immer noch nicht eröffneten neuen Hauptstadtflughafen BER werden die Ausbaupläne konkreter. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup stellt dem Aufsichtsrat an diesem Freitag Grundzüge eines Masterplans vor, nach dem der drittgrößte deutsche Flughafen nach 2025 erweitert werden soll. Nach Senatsangaben könnten weitere Abfertigungskapazitäten an Parkhaus-Standorten vor dem Terminal entstehen.

/she

AXC0204 2017-07-06/16:35