Blue Cap AG: Blue Cap hat Verkauf der Biolink-Beteiligung erfolgreich abgeschlossen

München, 06.07.2017 (06.07.2017/16:35) - Die zur Blue Cap AG gehörende Planatol Holding GmbH hat mit der zur Saint-Gobain-Gruppe gehörende Saint-Gobain Performance Plastics Isofluor GmbH einen Vertrag zum Verkauf ihrer 89,85%-igen Beteiligung am Klebebandhersteller Biolink Gesellschaft für Verbindungstechnik mbH, mit Sitz in Waarkirchen, abgeschlossen. Sämtliche für den Vollzug des Vertrages erforderlichen Bedingungen wurden bis zum Closing-Termin am 30.06.2017 erfüllt. Die Transaktion konnte damit erfolgreich abgeschlossen werden.

Mit den Gesellschaften der Planatol Holding GmbH und der Neschen Coating GmbH bleibt Blue Cap auch weiterhin im Geschäftsbereich Klebstoff- und Beschichtungstechnik tätig. Auch nach dem Verkauf der Biolink Gesellschaft für Verbindungstechnik mbH ist beabsichtigt, diesen Geschäftsbereich weiter auszubauen.

