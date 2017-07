New York - Die US-Börsen sind am Donnerstag schwach in den Handel gestartet. Negative Indizien für den Arbeitsmarkt gaben dabei die Richtung vor, zumal Anleger derzeit wegen der geopolitischen Sorgen um den Nordkorea-Konflikt ohnehin zögerlich zu Werke gehen. Ein besser als erwartet ausgefallener ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor konnte dies nicht aufwiegen. Der Leitindex Dow Jones Industrial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...