Köln (ots) - In einem TV-Interview mit der Sendung RTL WEST hat FDP-Chef Christian Lindner (38, Foto Mitte) bekannt gegeben, dass er sein Landtagsmandat in Nordrhein-Westfalen "in jedem Fall" aufgeben werde.



Lindner sagte in dem Format "15 Minuten Sommerplausch" mit RTL WEST-Chef Jörg Zajonc (54, Foto links) und Landtagskorrespondent Henning Werle (35), dass er sich kein Hintertürchen offen halte möchte: "Auch für den Fall, dass die FDP nicht im Bundestag vertreten sein wird: Ich werde in jedem Fall mein Mandat im Landtag abgeben."



Lindner liege "Nordrhein-Westfalen und seine Menschen am Herzen." Wenn die FDP im September in den Bundestag einziehen würde, werde er "für NRW von Berlin aus meine Arbeit machen. Mein Wahlkreis ist hier, meine Frau und ich leben in Düsseldorf. Familie und Freunde sind hier. Ich bleibe Nordrhein-Westfale!"



Lindner verriet außerdem, warum er zurzeit seinen Jagdschein mache. Und stellte gleich klar: "Das hat nichts mit Mordlust zu tun, wenn man sich für die Jagd interessiert. Das ist vielmehr aktiver Naturschutz. Meine Kindheit habe ich quasi im Wald verbracht und habe mich jetzt daran erinnert und wollte das nochmal neu aufgreifen."



