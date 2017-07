Straubing (ots) - Letzteres wiederum hängt mit der Grundsatzfrage zusammen, ob denn das Elektro-Auto heutigen Zuschnitts überhaupt die Technik von morgen sein wird. Daran scheiden sich in Fachkreisen die Geister. Es gibt nicht wenige Experten, die meinen, das E-Auto sei allenfalls eine Übergangstechnik, weil sich in Zukunft der Antrieb durch eine Brennstoffzelle oder Flüssiggas als die überlegene Technologie herausstellen könnte. Auf beiden Gebieten wird mit Hochdruck geforscht und die daran Beteiligten sind sicher, dass es hier noch bedeutende Fortschritte geben wird.



