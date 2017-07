Hannover (ots) - Er begeistert Menschen auf der ganzen Welt wie kein anderer - der skandinavische Designstil. Was steckt hinter dieser Faszination? Auf 88 bilderreichen Seiten präsentiert das Whitepaper "Skandinavisches Design" Charakteristika des nordischen Einrichtungsstils, die einflussreichsten skandinavischen Designer und die wichtigsten Manufakturen und Hersteller. Herausgeber ist die Connox GmbH, einer der marktführenden Online-Versandhändler für Wohndesign. Das Dokument steht kostenlos zur Verfügung unter https://www.connox.de/designwissen/skandinavisches-design.html.



Dänische Labels wie Hay und Muuto erreichten innerhalb weniger Jahre weltweite Bekanntheit. Einrichtungsbegeisterte schaffen mit ihren Produkten skandinavische Wohnwelten mitten in Deutschland - auf Instagram tausendfach geliked. Skandinavisches Design bringt nicht nur Möbel im nordisch-schlichten Stil nach Deutschland, es entfacht auch die Begeisterung fürs Einrichten und den Stellenwert des eigenen Zuhauses generell.



Die nordische Lebensart auf 88 bilderreichen Seiten



Das Whitepaper von Connox zeigt, was hinter dem skandinavischen Designstil steckt. "Skandinavisches Design ist weit mehr als ein schönes Möbelstück. Es ist der Inbegriff der nordischen Lebensart", erläutert Markus Abraham, Design-Experte und Sortimentsmanager der Connox GmbH, "Das schlichte, funktionale Design lässt Raum fürs Wesentliche - die Gesellschaft mit Familie und Freunden, die kleinen Freuden des Alltags, das Zurruhekommen nach der Arbeit".



Auf 88 Seiten gewährt das Whitepaper einen Blick hinter die Kulissen des beliebten Designstils - mit zahlreichen Illustrationen und vielen Anekdoten rund um seine Schöpfer.



Über die Connox GmbH (www.connox.de)



Connox gehört zu den marktführenden deutschen Online-Shops für Wohndesign. Das Unternehmen führt auf connox.de und in sechs internationalen Shops mit mehr als 22.000 ausgewählten Produkten ein breites Sortiment an prämierten Designobjekten, Designklassikern und anderen schönen Dingen für den Wohnbereich. Für das 100-köpfige Team steht der Kunde im Fokus der täglichen Arbeit. Dieser profitiert von hoher Servicequalität, direkten Ansprechpartnern und einem modernen Shop, der sich an den Nutzergewohnheiten orientiert.



OTS: Connox GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116834 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116834.rss2



Pressekontakt: Pressekontakt: Connox GmbH Anja Beckmann presse@connox.de Tel: +49 (511) 300341-302