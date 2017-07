Zürich - Die globale Konjunktur präsentiert sich weiterhin in guter Verfassung, so die Experten von Swisscanto Invest. Die Wachstumsdynamik nehme jedoch von hohem Niveau aus etwas ab. Europa befinde sich nach wie vor in überraschend solider Verfassung. Auch in den USA würden die Konjunkturdaten ein robustes Wachstum signalisieren.

