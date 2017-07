FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Donnerstag deutlich zugelegt und ist zeitweise über 1,14 US-Dollar gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,1395 Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro zeitweise nur 1,1330 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs auf 1,1385 (Mittwoch: 1,1329) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8784 (0,8827) Euro.

"Wachsende Spekulationen auf eine geldpolitische Wende durch die Europäische Zentralbank stützten den Euro", sagte Esther Reichelt, Devisenexpertin der Commerzbank. So habe das am Nachmittag veröffentlichte Protokoll zur jüngsten EZB-Sitzung entsprechende Hinweise geliefert. So sei im Führungsgremium der EZB darüber nachgedacht worden, die Möglichkeit einer Ausweitung der Anleihekäufe nicht mehr zu erwähnen. Die Aussagen haben laut Reichelt die Erwartung an den Märkten verstärkt, dass die EZB bereit ist, vorsichtig aus ihrer ultralockeren Geldpolitik auszusteigen. Eine weniger lockere Geldpolitik würde tendenziell den Euro für Anleger attraktiver machen.

"Die enttäuschend ausgefallenen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben am Devisenmarkt eine eher untergeordnete Rolle gespielt", sagte Reichelt. So ist die Beschäftigung in der Privatwirtschaft im Juni nicht so stark gestiegen wie erwartet. Allerdings würden die Märkte derzeit weniger auf den insgesamt robusten Arbeitsmarkt schauen, sondern mehr auf die zuletzt schwache Inflationsentwicklung, so Reichelt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88013 (0,87735) britische Pfund, 129,01 (128,64) japanische Yen und 1,0975 (1,0950) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1224,90 (1220,30) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 34 651,00 (34 707,00) Euro./jsl/tos/she

ISIN EU0009652759

AXC0216 2017-07-06/17:04