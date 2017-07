Frankfurt - Der Zustand des Sommerweizens in den USA hat sich in der letzten Berichtswoche weiter verschlechtert, so die Analysten der Commerzbank.Das USDA beziffere in seinem gestern veröffentlichten Wochenbericht zum Pflanzenzustand und zur Pflanzenentwicklung den Anteil der Sommerweizenpflanzen in sehr guter bzw. guter Qualität nur noch auf 37%. Dies bedeute einen Rückgang um drei Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche. Vor einem Jahr habe der entsprechende Wert bei 72% gelegen. Bei Mais habe sich der Anteil der mit gut bzw. sehr gut eingestuften Pflanzen dagegen leicht auf 68% erhöht, was aber noch immer sieben Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres liege.

