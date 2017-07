Frankfurt - Gold ist gestern zunächst unter das Tief von Anfang der Woche gerutscht und hat die anderen Edelmetalle mit nach unten gezogen, so die Analysten der Commerzbank.Im Laufe des Nachmittags habe es die Verluste aber wieder aufgeholt und handele heute Morgen bei rund 1.225 USD je Feinunze. Die Gold-ETFs hätten gestern in dieser Gemengelage mit 7,2 Tonnen den zweiten großen Tagesabfluss in Folge verzeichnet. Sollte Gold unter das Mai-Tief fallen, dürfte die psychologisch wichtige Marke von 1.200 USD je Feinunze getestet werden.

