Frankfurt - Die Ölpreise standen gestern den ganzen Tag über unter Abgabedruck und gingen letztlich mit einem Minus von ca. 4% aus dem Handel, so die Analysten der Commerzbank.Brent sei bis auf 47 USD je Barrel gefallen, habe sich in der Nacht aber wieder erholt und handele heute Morgen bei 48,5 USD je Barrel. Ähnliches gelte für WTI, das sich vom gestrigen Tief um gut 1 USD habe erholen können und aktuell bei knapp 46 USD je Barrel handele. Die Analysten hätten gestern davor gewarnt, dass die Luft für weitere Preiszuwächse zunehmend dünn werde. Offensichtlich hätten das einige Marktteilnehmer ähnlich gesehen und nach dem Preisanstieg um 10% in den vorherigen acht Handelstagen Gewinne mitgenommen. Auslöser dürfte die Nachricht von deutlich gestiegenen OPEC-Exporten gewesen sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...