Frankfurt - "Im ersten Jahrzehnt nach der Jahrtausendwende brachten Emerging Markets Schwung in Anlegerportfolios. Dann kam die Durststrecke", so Geoffrey Wong, Head of Global Emerging Markets and Asia Pacific Equities bei UBS Asset Management, in einer aktuellen EM-Analyse."Der Wirtschaftsboom in den aufstrebenden Ländern verlangsamte sich. Jetzt mehren sich die Anzeichen für eine Erholung, denn viele Indikatoren deuten auf eine Stabilisierung hin. Strukturelle Anpassungen zeigen ihre Wirkung. Die Außenhandelsbilanzen und die Wettbewerbsfähigkeit haben sich verbessert, die Produktivität steigt schneller als die Löhne, und die Einkaufsmanager-Umfragen liefern zuversichtliche Ergebnisse. Zudem haben sich die Rohstoffpreise stabilisiert. Das Kreditwachstum hat sich in den meisten Ländern verlangsamt.

