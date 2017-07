Mainz (ots) - Freitag, 7. Juli 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Jessica Schwarz, Schauspielerin



Veränderungen in der Klimapolitik - Was soll der G20-Gipfel bringen? Traumbalkon in fünf Schritten - Der Handwerksprofi gibt Tipps Sonnenschutz für Babys und Kinder - Worauf müssen Eltern achten? Indische Superstars bei "Volle Kanne" - Das Maharaj Trio in Deutschland







Freitag, 7. Juli 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



G20-Gipfel - Sicherheit in Hamburg Expedition Deutschland: Osdorf - Leben auf dem Land Küchenträume - Theresas Joghurt-Himbeer-Torte







Freitag, 7. Juli 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann live aus Hamburg



Merkel empfängt Gipfel-Teilnehmer - Gespräche mit Trump und Putin Demonstranten zeigen ihren Protest - Gipfel-Gegner ziehen durch Hamburg Europa sucht neue Positionen - Gespräche auf dem G20-Gipfel Wohnen im Flensburger Rumhaus - Deutschland ist spitze







Freitag, 7. Juli 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



30 Jahre Brandinferno von Herborn - Ein Tanklaster explodiert im Ort







Freitag, 7. Juli 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Mode: Tops und Flops der Woche - Unsere wöchentliche Fashionkolumne Konzert vor dem G20-Gipfel - Herbert Grönemeyer tritt auf Sommerfoto der holländischen Royals - Der jährliche Termin nahe Den Haag







Freitag, 7. Juli 2017, 22.55



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Gäste: Jutta Allmendinger, WZB, Das Land, in dem wir leben wollen Faber, Musiker, mit seinem Song: "Alles Gute"



G20 und der kreative Protest - Der Aufstand gegen die Mächtigen Wie wollen wir leben? - Studie über Deutschlands Zukunft Theaterfestival in Avignon - Wie politisch muss Theater sein? Mit Simon Strauß durch die Nacht - Roman-Debüt eines Theaterkritikers Aris Quartett: Die fantastischen Vier - Ein Streichquartett auf Erfolgskurs



