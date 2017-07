Berlin (ots) -



Kurz vor Messeschluss haben die Veranstalter der Modemesse Panorama Berlin ein positives Fazit gezogen. Vor allem die Strukturierung der Hallen nach Segmenten sowie die Optimierung der Lifestyle-Flächen wurden vom Fachpublikum sehr gut aufgenommen.



Panorama Berlin-CEO Jörg Wichmann: "Die Panorama Berlin Frühjahr/Sommer 2018 war sehr erfolgreich, mit knapp über 50.000 Besuchern aus 96 Nationen war die Frequenz und Internationalität identisch mit der des letzten Sommers. Es zeigt sich, dass Messen wichtiger denn je sind, was den Bedarf an Information und Kommunikation angeht. Insofern lagen wir mit unserem UNITED Claim in dieser Saison richtig und werden den Community-Aspekt in den kommenden Saisons weiter stärken. Die Durchmischung der Segmente mit Lifestyle-Artikeln kommt vermehrt bei den Einkäufern an und wir werden den Anteil an Lifestyle-Produkten in Zukunft deutlich steigern."



Vom 4. bis 6. Juli präsentierten über 700 Aussteller (Modemarken) auf 45.000 Quadratmetern Hallenfläche relevante und marktstarke Brands der Frühjahr/Sommer 2018 Saison. Die Panorama Berlin ist eine Gemeinschaftsproduktion der Panorama Fashion Fair Berlin GmbH unter Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Jörg Wichmann und der Messe Berlin GmbH. Die Panorama Berlin Herbst/Winter 2018/2019 findet vom 16. bis 18. Januar 2018 auf dem Berlin ExpoCenter City statt.



