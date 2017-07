Mainz (ots) - Samstag, 8. Juli 2017, 17.45 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Sommerbegegnung in den Schweizer Alpen: "Menschen - das Magazin" ist mit den beiden "JAM!"-Moderatoren, Kübra Sekin und Christian Loß, in der Bergwelt des Kantons Wallis unterwegs. Die 26-Jährige hat Glasknochen, sitzt im Rollstuhl. Seit drei Jahren moderiert sie mit Christian Loß "JAM!" - die monatliche Show im Internet der Jungen Aktion Mensch. Gemeinsam testen sie die Tourismusregion Aletsch Arena auf ihre Barrierefreiheit. Teil zwei der "Sommerbegegnungen" folgt am Samstag, 15. Juli 2017.







Samstag, 8. Juli 2017, 18.00 Uhr



ML mona lisa Moderation: Barbara Hahlweg



Was Frauen erreicht haben



Vergewaltigung in der Ehe, § 218, Sexualstrafrechtsreform, Frauenquote, Gleichstellung - seit fast 30 Jahren kämpft ML für die Rechte der Frauen. Doch noch immer liegt vieles im Argen. Wir ziehen Bilanz nach all den Jahren und stellen fest: Trotz der großen Errungenschaften und positiven Veränderungen, die für Frauen erreicht werden konnten, ist das Thema gerade in unserer Gesellschaft heutzutage längst nicht erledigt.



Starke Frauen in der ganzen Welt



Über den Tellerrand hinausschauen, auch dafür hat sich ML stark gemacht. Mit Berichten über verschwundene Babys in der Ukraine, Mädchenschulen in Afghanistan und Beschneidung in Äthiopien. Gegen das grausame Ritual der Mädchen-Verstümmelung mobilmachen, pädophile Sextäter auf den Philippinen entlarven, auf die Opfer von Säureattentaten in Bangladesch aufmerksam machen, mit Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi in Myanmar auf Missstände hinweisen oder den Babyhandel in der Ukraine aufdecken - Beispiele gibt es viele, die zeigen, dass Hilfe und Unterstützung vielerorts nötig sind.



Deutschland wieder vereint



Die Euphorie nach dem Mauerfall ist riesig, doch nach und nach kommt Unglaubliches ans Tageslicht: Bespitzelung, Zwangsadoption, Stasi-Akten. Aber auch Freikörperkultur und Freundschaft. Auf grenzenlose Freude folgte schon bald die Ernüchterung. Schlechtere Renten für DDR-Mütter, Fremdenfeindlichkeit, Stasi-Vergangenheit, Pegida - was eint uns, was trennt uns über zwei Jahrzehnte danach?



Hinterm Rampenlicht



Udo Jürgens, Helene Fischer, Wolfgang Stumph. Fast 200 Stars und Promis zeigten sich bei ML von ihrer anderen Seite und gewährten Einblick in ihre Welt jenseits von Ruhm und Öffentlichkeit. Selbsterkenntnis, Liebe, schmerzhafte Erfahrungen, Momente des Glücks, Geständnisse und Kindheitserinnerungen. Gesprächsthemen, die unter die Haut gehen und auf beiden Seiten für so manche Überraschung sorgten.



Skurrile Geschichten



Auch Außergewöhnliches und Witziges gab es bei ML: wie Frühaufsteher, die morgens in die Disco gehen, die starke Frau, die einen Lastwagen zieht, oder Leute, die sich zum Kuscheln treffen. Heuschrecken wurden gegessen, eine Karawane von Kamel-Reitern in Bayern gesichtet, Frauen vorgestellt, die in ihrer Freizeit Burlesque tanzen und vieles andere mehr.







Samstag, 8. Juli 2017, 23.45 Uhr



das aktuelle sportstudio Mit Katrin Müller-Hohenstein



Gäste: Steffi Jones, Bundestrainerin Jan Frodeno, zweimaliger Sieger Ironman Hawaii



Tour de France, 8. Etappe, Dole - Station des Rousses Tennis: Wimbledon 2017, Zusammenfassung vom Tage Leichtathletik-DM, Highlights des Tages



Sonntag, 9. Juli 2017, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Wildschweine, Marder, ja sogar Waschbären bevölkern eine Großstadt wie Berlin. Der Wolf ist in den ländlichen Regionen zurück. Wie kommt der Mensch mit Natur und Wildnis zurecht? Einige haben Angst davor, andere sehnen sich geradezu nach ungezähmter Natur als Gegenentwurf zur Zivilisation. "sonntags" besucht den Wildtierexperten Derk Ehlert, die Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner und ein Wildnis-Camp für Väter und Söhne.







Sonntag, 9. Juli 2017, 11.50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste



Eigentlich braucht der "Fernsehgarten" keinen Grund zum Feiern. Doch in der 500. Sendung wird der "Fernsehgarten" zur riesigen Open-Air-Party. Gäste: Thomas Anders, Christina Stürmer, Marquess, Henning Wehland, Loona, Nik P., DJ Ötzi und andere. Zusammen mit Horst Lichter schaut Andrea Kiewel auf 500 Folgen "Fernsehgarten" zurück.







