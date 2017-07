FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 7. Juli:

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:45 CH: Seco Arbeitsmarktdaten 06/17 08:00 D: Industrieproduktion 05/17 08:45 F: Industrieproduktion 05/17 09:00 E: Industrieproduktion 05/17 09:30 D: Entega Bilanz-Pk, Darmstadt 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 05/17 10:30 GB: Industrieproduktion 05/17 10:30 GB: Handelsbilanz 05/17 10:30 D: Datev Jahres-Pk, München 11:00 D: Hornbach Hauptversammlung, Landau 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/17 17:00 USA: Fed veröffentlicht geldpolitischen Bericht an den Kongress TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE KR: Samsung Electronics vorläufige Q2-Zahlen EU: Moody's Ratingergebnis Ungarn, Niederlande EU: Fitch Ratingergebnis Irland, Polen SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder D: G20 Gipfeltreffen in Hamburg (bis 8.7.) D: Aufsichtsratssitzung der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH u.a. zu Baufortschritt am neuen Hauptstadtflughafen und zum Masterplan für einen Ausbau des Airports nach 2025 D: Aktuelle Perspektiven der gesetzlichen Rentenversicherung + Die Deutsche Rentenversicherung Bund gibt auf einer Veranstaltung in Berlin eine aktuelle Bestandsaufnahme

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi

AXC0229 2017-07-06/17:37