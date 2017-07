Saison Information Systems Co., Ltd. (JASDAQ:9640) (Hauptsitz: Tokio, Japan; CEO: Kazuhiro Uchida) eröffnete am 6. Juli 2017 ein Büro in London. Es wird als operative Basis für die Aktivitäten in der EMEA-Region dienen und sich zunächst auf den Vertrieb von HULFT der sehr erfolgreichen Managed File Transfer- (MFT-)Middleware des Unternehmens konzentrieren.

Hintergrund

Nachdem HULFT sich in seinem Segment in Japan den weitaus größten Marktanteil sichern konnte, arbeitet Saison Information Systems am Ausbau seiner weltweiten Präsenz, indem im Ausland folgende Tochtergesellschaften gegründet und Büros eröffnet wurden.

China: HULFT China Co., Ltd. wurde im Mai 2012 gegründet und verfügt über Büros in Shanghai und Peking.

ASEAN: HULFT Pte. Ltd. wurde im April 2015 mit einem Büro in Singapur gegründet.

Nordamerika: HULFT Inc. wurde im April 2016 mit einem Büro in San Mateo, Kalifornien, gegründet.

Diese Bemühungen haben Früchte getragen, und seit Ende März 2017:

hat HULFT weltweit 189.600 HULFT-Lizenzen in 8.700 Unternehmen in 43 Ländern im Einsatz, und

wurde DataSpider Servista von über 3.000 Unternehmen installiert.

Ebenfalls wurde die Entscheidung getroffen, eine Niederlassung in der EMEA-Region einzurichten, um den Bedürfnissen von Endanwendern und Partnern vor Ort nachzukommen.

Angaben zum Büro:

Name: Saison Information Systems Co., Ltd. EMEA-Büro

Standort: 6th Floor, First Central 200, 2 Lakeside Drive, London NW 10 7FQ, Großbritannien

Gründung: 6. Juli 2017

Kontakt: SalesSupport_EMEA@hulft.com

Geschäftstätigkeiten: Forschung, Marketing und Zusammenarbeit mit in der EMEA-Region ansässigen Unternehmen.

Informationen zu HULFT

HULFT ist eine Managed File Transfer- (MFT-)Middleware, die seit ihrer Einführung im Jahr 1993 mit einer ständig wachsenden Anzahl an Plattformen kompatibel ist sowie über alle Funktionalitäten verfügt, die Unternehmen für den Datenaustausch zwischen Geschäftssystemen benötigen. Mit Stand März 2017 befinden sich 189.600 HULFT-Lizenzen in 8.700 Unternehmen in weltweit 43 Ländern im Einsatz, wobei ein breites Spektrum an Branchen abgedeckt wird. Neben dem Senden, Empfangen und Verwalten von File-Transfer-Jobs umschließt HULFT auch für die Übertragung von Dateien wichtige Peripheriefunktionen, etwa zur Sicherheit und Integration von Daten vor und nach der Übertragung.

Produktdetails: https://www.hulft.com/en/hulft-mft

Informationen zu DataSpider Servista

Mit Stand März 2017 ist DataSpider Servista bei über 3.000 Unternehmen installiert. In Japan belegt es seit vier Jahren durchgängig Platz eins bei der Kundenzufriedenheit.* Sein GUI ermöglicht eine schnelle und leichte Einrichtung ohne Kodierungsaufwand. Seine vielen Adapter können eine Vielzahl von Systemen, Anwendungen, Datenbänken und anderen Datenquellen verbinden, die entweder vor Ort oder in der Cloud gehostet werden. Es kann zur Automatisierung einer breiten Palette an Prozessen verwendet werden, wodurch die operative Effizienz einer Organisation stark verbessert wird.

Produktdetails: https://www.hulft.com/en/dataspider-servista

Quelle: Umfrage zu EAI-Software durch Nikkei BP Consulting, April 2017.

Saison Information Systems Co., Ltd.

Hauptsitz: Sunshine 60 (21F), 3-1-1 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokio 170-6021, Japan

Gründung: September 1970

Präsident: Kazuhiro Uchida (Präsident und CEO)

Webseite: http://home.saison.co.jp/english/

Anmerkungen:

HULFT und zugehörige Produktnamen sind eingetragene Marken oder Marken von Saison Information Systems Co., Ltd.

DataSpider und DataSpider Servista sind eingetragene Marken oder Marken von Appresso K.K.

Andere Unternehmens-, Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken oder eingetragene Marken des jeweiligen Unternehmens.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

