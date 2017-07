FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag heftig unter Druck geraten. Im Gegenzug stieg die Rendite zehnjähriger Staatspapiere um 10 Basispunkte auf 0,57 Prozent. Dies ist der höchste Stand seit Januar 2016. Der richtungweisende Euro-Bund-Future , der die Kursentwicklung beschreibt, fiel bis zum späten Nachmittag um 0,86 Prozent auf 160,50 Punkte.

Wachsende Spekulationen auf eine geldpolitische Wende durch die Europäische Zentralbank belasten laut Händlern die Festverzinslichen. So habe das am Nachmittag veröffentlichte Protokoll zur jüngsten EZB-Sitzung entsprechende Hinweise geliefert. Im Führungsgremium der EZB wurde darüber nachgedacht, die Möglichkeit einer Ausweitung der Anleihekäufe nicht mehr ausdrücklich zu erwähnen.

Die außergewöhnlich lockere Geldpolitik der EZB sei nicht für die Ewigkeit, heißt es in einem aktuellen Schreiben des Chefs der französischen Notenbank, Francois Villeroy de Galhau, an den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. "Die Nominalzinsen, die derzeit weiterhin besonders niedrig sind, haben seit Herbst 2016 zu steigen begonnen und dürften weiter steigen, im Einklang mit dem Tempo der Konjunkturerholung und der Inflationsentwicklung.

In allen Euro-Ländern mit Ausnahme Griechenlands legten am Donnerstag die Renditen zu. Besonders stark war der Anstieg in Italien und Spanien./jsl/she

