Über die Halbjahres-Performance des DAX kann man sich nicht beschweren. Um sieben Prozent zog der Deutsche Leitindex an. Deutlichere Schwankungen gab es dagegen beim Währungspaar EUR/USD und beim Ölpreis. Hier sind zwar längst nicht alle Risiken überstanden. Doch dafür gibt es jetzt entscheidende Signale, von denen Sie mit dem richtigen Trade profitieren können. Alles was Sie dazu wissen müssen, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Jochen Stanzl von CMC Markets charttechnische Hinweise, die es zu beachten gilt und weshalb sich Daytrader fast immer gegen den Trend positionieren.