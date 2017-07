München (ots) - Einen Tag nach dem Ende des G20-Gipfels in Hamburg stellt sich der Fraktionsvorsitzende der Partei DIE LINKE, Dietmar Bartsch, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin" den Fragen von Tina Hassel und Thomas Baumann.



Schon im Vorfeld der Veranstaltung hatte DIE LINKE diese heftig kritisiert und als absurd bezeichnet - mit den falschen Köpfen und einem falschen Ansatz. Sie warf den Protagonisten vor, nur ihre eigenen Interessen zu befriedigen und stellt sich selbst als ein Garant für soziale und globale Gerechtigkeit dar. Wie bewertet DIE LINKE das Hochsicherheitstreffen nach dessen Abschluss?



Weniger entschlossen und klar wirkt dagegen der innenpolitische Kurs der Partei: Strebt DIE LINKE nach der Bundestagswahl nach Regierungsverantwortung oder nicht? Welche roten Linien gibt es für mögliche Koalitionspartner? Und wer sagt eigentlich, wo es langgeht in der Partei?



Tina Hassel und Thomas Baumann begrüßen Dietmar Bartsch am Sonntag, 9. Juli 2017, zum ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin", das Das Erste um 18:30 Uhr ausstrahlt. Die Sendung ist als Video auch online u. a. bei tagesschau.de abrufbar.



Im Anschluss an die Sendung beantwortet die Fraktionsvorsitzende von DIE LINKE, Sahra Wagenknecht, Zuschauerfragen online im Format "FRAG SELBST! Spitzenpolitiker im Live-Dialog". Userinnen und User können sich live per Facebook-Kommentar oder über die Website www.frag-selbst.de beteiligen. Dort und auf den Online-Plattformen von tagesschau.de werden auch die Antworten gesendet.



Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags, 18:30 Uhr im Ersten:



16. Juli 2017: Angela Merkel (CDU) 20. August 2017: Horst Seehofer (CSU) 27. August 2017: Martin Schulz (SPD)



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100, E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.de