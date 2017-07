Düsseldorf (ots) - Gelassen reagiert der Chef von Air Berlin, Thomas Winkelmann, auf die heutige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zum Reiserecht. Obwohl Air Berlin sich in dem Verfahren nicht durchsetzte, erklärt er gegenüber der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe): "Wir haben den Spruch des EuGH zur Kenntnis genommen. Es ist kein Rückschlag. Es schafft Klarheit. Wir halten uns an die bestehenden Gesetze."



