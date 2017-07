Die türkische Verfassungsreform bedroht die jahrelangen Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Das EU-Parlament forderte nun ein Aussetzen der Verhandlungen. Die Türkei zeigt sich verständnislos.

Die Türkei hat verärgert auf die Forderung des EU-Parlaments reagiert, bei einer Umsetzung der umstrittenen Verfassungsreform die Beitrittsverhandlungen mit der Regierung in Ankara auszusetzen. Die Entscheidung seit wertlos, sagte Ministerpräsident Binali Yildirim am Donnerstag in Ankara. Sie spiegele nicht die Ansicht der übergeordneten EU-Stellen wider. Zwar wolle die Türkei immer noch der Gemeinschaft beitreten. Die EU sei jedoch verwirrt, was behoben werden ...

