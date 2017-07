Von Andreas Kißler

HAMBURG/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will nach eigenen Aussagen einen freien, regelbasierten Handel ins Zentrum des Gipfels der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) rücken und rechnet bei dem Treffen ab Freitag in Hamburg zudem weiter mit schwierigen Gesprächen zum Klimaschutz. Sie werde aber auch "alles daran setzen", Kompromisse zu finden, kündigte die Kanzlerin in Hamburg an.

"Für die gelungene Globalisierung ist nach unserer Auffassung auch das Thema des freien, regelbasierten und fairen Handels wichtig, deshalb wird dieses Thema natürlich auch im Zentrum stehen", sagte Merkel in einem Statement.

Merkel will Dissens nicht übertünchen

Zum Klimaschutz gebe es Diskussionen, "die nicht ganz so einfach sind", hob sie hervor. Wie angesichts des Ausstiegs der USA aus dem Pariser Klimaabkommen ein möglicher Kompromiss in Hamburg aussehe werde, könne sie "heute noch nicht sagen". "Wir sind immer noch in den Verhandlungen - es gibt verschiedene Optionen, die besprochen werden können", hob sie hervor.

Dissens werde man in Hamburg "nicht übertünchen, sondern Dissens auch benennen". Sie werde deutsche und europäische Interessen vertreten, aber die G20-Gastgeberrolle bedeute auch, "dass ich alles daran setzen werde, Kompromisse zu finden", machte die Kanzlerin klar.

Merkel hatte vor einer Woche in einer Regierungserklärung als Ziel ausgegeben, "dass vom G20-Gipfel ein deutliches Signal für freie Märkte und gegen Abschottung ausgeht", und die auf Handelsprotektionismus gerichtete Politik von US-Präsident Donald Trump scharf angegriffen. Sie hatte auch ein Festhalten am Pariser Abkommen betont, aus dem Trump ausgestiegen ist. Ein erstes bilaterales Gespräch von Merkel und Trump soll es schon am Donnerstagabend in Hamburg geben.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2017 11:46 ET (15:46 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.