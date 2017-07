ZÜRICH (Dow Jones)--Kräftige Verluste musste der Aktienmarkt in der Schweiz am Donnerstag in Kauf nehmen. Die Stimmung für Aktien verschlechterte sich weltweit. Zum einen belastete die Verschärfung in der Nordkorea-Krise, nachdem US-Präsident Donald Trump sagte, die USA prüften "einige wirklich schwerwiegende Schritte". Zum anderen drückte das gestiegene Renditeniveau auf die Aktienkurse. Damit nehmen die Märkte eine zu erwartende Straffung der Geldpolitik durch die Notenbanken vorweg, die nichts Gutes für Aktien verheißt. Lediglich Bankenwerte könnten Profiteure einer solchen Entwicklung sein. Am Vorabend hatte das Protokoll der US-Notenbank die Verkleinerung der Bilanz in Aussicht gestellt. Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 8.887 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 54,26 (zuvor: 47,01) Millionen Aktien.

Finanzwerte schlugen sich erneut besser als der Gesamtmarkt. Credit Suisse gewannen 0,4 Prozent, UBS tendierten unverändert. Swiss Re und Swiss Life lagen mit 1 Prozent bzw 0,3 Prozent im Plus. Zurich Insurance legten 0,1 Prozent zu. Die Analysten von Baader Helvea äußern sich positiv über den neuen Verwaltungsratsvorsitzenden Michel Lies. Sein Profil sei angesichts seiner gut 40-jährigen Berufserfahrung im Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft überzeugend. Weiter abwärts ging es mit den Luxusgüterwerten. Swatch fielen um 1,6 Prozent und Richemont um 2,1 Prozent.

Bei den Schwergewichten verloren Roche 1,1 Prozent, nachdem die UBS den Wert von Buy auf Neutral abgestuft hat. Die Analysten sind nicht mehr ganz so optimistisch, was das Onkologie-Geschäft von Roche angeht, auf das sich bisher ihre Kaufempfehlung im Wesentlichen stützte. Aussagen auf der Asco-Konferenz hätten den Eindruck erweckt, als ob sich der Wettbewerb bei Krebstherapien verschärfe. Die Aktie des Wettbewerbers Novartis fiel um 1,6 Prozent.

Die Versandapotheke Zur Rose hat ein überzeugendes Börsendebüt hingelegt. Nachdem bereits der Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne bei 140 Franken festgezurrt worden war, legte das Papier weiter deutlich zu. Der Kurs stieg um 6,6 Prozent auf 149,20 Franken. Das Orderbuch sei mehrfach überzeichnet gewesen, hatte es vor Handelsbeginn geheißen. Dies erkläre die Aufschläge, sagten Händler.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2017 11:47 ET (15:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.