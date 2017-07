Um die Immobilienfinanzierung in den USA ist es schlecht bestellt. US-Notenbankdirektor Jerome Powell warnt vor systemischen Risiken durch Fannie Mae und Freddie Mac. Eine Reform des Hypothekengeschäfts ist notwendig.

Fast ein Jahrzehnt nach der Finanzkrise liegt nach Ansicht von US-Notenbankdirektor Jerome Powell bei der Finanzierung von Immobilien in den USA weiterhin vieles im Argen. Powell forderte am Donnerstag in Washington eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...