Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag erneut nachgegeben am dritten Tag mit Verlusten in Folge die Abwärtsbewegung noch etwas beschleunigt. Nach einem knapp gehaltenen Start ging es bis am frühen Nachmittag unter der Führung der schwachen Pharma-Schwergewichte stetig nach unten, ehe in den letzten Handelsstunden eine Stabilisierung einsetzte. Belastet war die Stimmung insbesondere von den sich verdichtenden Anzeichen auf eine baldige Straffung der geldpolitischen Zügel in Europa sowie von den Sorgen im Zusammenhang mit dem Konflikt in Nordkorea.

Zudem kamen aus den USA mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht negative Indizien für den am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht. Die Beschäftigung im Privatsektor ist im Juni weniger stark gestiegen als erwartet. Ausserdem war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Nach der Veröffentlichung des Protokolls zur letzten Zinssitzung der Notenbank vom Vortag bleibt zudem unklar, mit welchem Tempo die Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel straffen will. Insgesamt bewegten die US-Konjunkturdaten die Märkte indes nicht gross.

Der Swiss Market Index (SMI) verlor schliesslich 0,75% auf 8'886,95 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, fiel um 0,74% auf 1'410,17 Punkte zurück ...

